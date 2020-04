„Příští stanice Grossschönau,“ ohlašuje stále vlakový rozhlas z Varnsdorfu do Liberce. Kdo by však v nejbližším německém městě chtěl vystoupit, má smůlu. Vlaky na německém území už několik týdnů nestaví. Od víkendu navíc četnost spojů do sousedního krajského města výrazně poklesla.

Už přes měsíc, od 14. března, dochází na trati z Liberce do Varnsdorfu k raritní situaci. Osobní vlaky tudy stále jezdí, na žádné zastávce na německém území ale nezastavují. Motorák se tak rozjede ve Varnsdorfu, mine stanice v Grossschönau, Hainewalde nebo Žitavě a zastaví znovu až na českém území v Hrádku nad Nisou.

Počet spojů na lince se ale od neděle výrazně snížil. Místo 17 párů jich v pracovní dny nově jezdí jen sedm, o víkendech pak ještě o jeden pár vlaků méně. Důvodem je to, že německý partner už nechce na vlaky, které na jeho území nezastavují, plně přispívat.

„Unikátní spojení dvou sousedících krajů jsme zajistili nejen díky řadě výjimek na mezistátní úrovni, ale i ochotou německého partnera, který se podílel na financování provozu linky na svém území. Je pochopitelné, že pro německého spoluobjednavatele je tato forma financování provozu neudržitelná, protože za projíždějící vlaky musí navíc financovat zajištění náhradní dopravy,“ popsal náměstek libereckého hejtmana Jan Sviták. Právě Liberecký kraj totiž po domluvě s ústeckým hejtmanstvím dopravu na této lince objednává.

Seškrtání vlaků na Liberec ale může přinést velké problémy pro Šluknovsko, odkud do sousední krajské metropole jezdí řada lidí. Ať za prací nebo do škol, například na Technickou univerzitu, řadu studentů ze Šluknovského výběžku mají i liberecké střední školy.

„Na kraji nás ujišťují, že se nejedná o setrvalý stav, ale po návratu do běžného života budou vlaky opět jezdit jako dříve,“ uvedl starosta Krásné Lípy a předseda Sdružení pro rozvoj Šluknovska Jan Kolář. Obnovit by se tedy měla četnost spojů i možnost vystoupit v Sasku.

Podobný problém řeší starostové ze Šluknovska také na opačném konci výběžku. Vlaky z Dolní Poustevny do Děčína totiž běžně jezdí po německém území. To ale nyní kvůli vládním nařízením není možné. Problémy by mohly přijít po částečné obnově školní docházky především na středních školách. Přímé spojení přes Bad Schandau trvalo hodinu, nyní zabere cesta s přestupem v Rumburku více než dvojnásobek.

Od neděle navíc zcela zmizely vlaky z Varnsdorfu do Rybniště, kde se tato linka napojuje na vlakové spoje do Děčína. Podle Pavla Blažka ze společnosti KORID LK, která dopravu v Libereckém kraji organizuje, se zatím neuvažuje o úplném přerušení spojení mezi Libereckem a Šluknovským výběžkem. „Po omezení pohybu přes hranice prakticky není za vlaky možná ani přijatelná náhrada, objízdná trasa přes Nový Bor je podstatně delší. Úplné zrušení přímého spojení Varnsdorfu s Libercem by postihlo významné množství cestujících, kteří do Liberce jezdí za prací a výhledově i do plánovaného částečně obnoveného provozu škol,“ vysvětlil Blažek.