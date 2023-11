Podle neoficiálních informací chce stát snížit maximální počet odučených hodin až o patnáct procent. Právě tento ukazatel, který se odvíjí od počtu dětí, je pro financování škol zásadní. „Školy by se dostaly do velké nepohody. Neříkám, že by to většinou nezvládly, ale některé by to zvládnout nemusely. Patnáct procent je strašně moc,“ je přesvědčený ředitel Střední zemědělské školy v Libverdě Libor Kunte.

Na této škole v současné době učí přibližně 40 pedagogů. Pokud by nová pravidla začala platit, muselo by jich několik skončit. Kromě pedagogů by zhoršené financování dopadlo také na nepedagogy, tedy uklízečky nebo kuchařky. Tito lidé přitom mají již dnes velmi nízké výplaty a mnohde jich je nedostatek.

Kolik si budou moci dovolit učitelů po změně metodiky, nyní usilovně počítají například na základní škole na Máchově náměstí v Děčíně. „Vypadá to na ztrátu přibližně jeden až jeden a půl úvazku. Pravděpodobně přijdeme také o některé asistenty. Vše je ale zatím jen v rovině úvah, nejedná se o schválenou věc. Nikdo nám nic oficiálně neřekl,“ přibližuje možné škrtání ředitel jedné z nejoblíbenějších děčínských škol Martin Lána. Podle jeho názoru tyto změny zasáhnou především inovativní školy, které se snaží dělat něco navíc. „Takovým školám obrovsky ublíží. Je to pro takové školy obrovský zásah,“ dodává Martin Lána, jehož škola by změnou metodiky měla být ze všech děčínských základních škol nejvíce zasažená. Pokud nová metodika začne platit, bude muset, stejně jako ostatní ředitelé, slučovat například výuku cizích jazyků. Ta je doposud obvykle rozdělena na menší skupiny, které jsou pro výuku vhodnější.

Tímto způsobem ale nebudou moci jít na malých školách, jako například v Markvarticích. Tam již nyní učí cizí jazyky dohromady. Přesto by měli podle neoficiálního záměru snížit počet vyučovacích hodin o osmnáct každý týden, což by znamenalo propustit jednoho učitele. „Možností by bylo sloučit první a druhou třídu. To si ale obec ani rodiče nepřejí. Hledáme možné cesty. Nyní jsme schopni ušetřit čtyři hodiny, ale ne 18. Podle státu máme odučit 240 hodin, zaplatit nám jich chtějí jen 233,“ přibližuje chmurné vyhlídky vesnických škol ředitelka školy v Markvarticích Magda Petrášková.

Dopad na jednotlivé školy bude velmi individuální, obecně více zasáhne snížení maximálního počtu odučených hodin menší školy a školy, které již dnes využívají maximálního počtu. Například základní škola v Dolním Podluží v současné době odučí 365 hodin, maximálně může podle současných pravidel odučit 397 hodin. Pokud by skutečně došlo k patnáctiprocentnímu poklesu, dostala by se tato škola výrazně pod současný počet odučených hodin.

