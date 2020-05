Velkou úlevu především lidem jezdícím za prací do sousedního Německa přineslo pondělní (4. května) jednání vlády. Ta totiž rozhodla, že otevře další dva hraniční přechody na Děčínsku. Doposud mohli lidé poslední dva měsíce překračovat hranice s Německem jen v Rumburku.

Přes hranice chodí na Šluknovsku lidé, v Dolné Poustevně je hlídají i hasiči. | Foto: Deník / Alexandr Vanžura

Pro pendlery je současná situace velmi nepříjemná. Pokud už vyrazí do práce, musí velmi často najet desítky kilometrů navíc. Třeba pro lidi z Děčína je nejbližší hraniční přechod na dálnici. Od příštího pondělí 11. května budou moci jezdit přes Hřensko. „Paráda. Ušetřím spoustu času na cestě do a z práce. Je to i poloviční vzdálenost. Takže ušetřím na naftě a provozních nákladech,“ měl velkou radost ze zmírnění zákazů na hranicích Jaroslav Vomáčka z Děčína, který pracuje ve strojírenské firmě v Königsteinu. Nyní tráví ráno při čekání na odbavení na hranicích okolo deseti minut, při odpolední cestě domů až půl hodiny. „Doufám, že to bude ve Hřensku odsýpat rychleji,“ dodal Vomáčka.