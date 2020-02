Jako i Generali České pojišťovně. Ta v celé zemi řešila v roce 2019 více než 45 tisíc živelních škod zhruba za 2,2 miliardy korun, nejvíce z nich ve Středočeském a Olomouckém kraji. „Z Ústeckého kraje nám minulý rok nahlásili klienti 3 800 škod za přibližně 150 milionů korun,“ sdělila mluvčí pojišťovny Ivana Buriánková s tím, že z živlů zde nejvíce řádila vichřice. Způsobila škody bezmála za 62 milionů korun, nejvíce na Děčínsku a Litoměřicku. Požáry měly za následek škody skoro za 60 milionů.

Nejvyšší škody co do meziokresního srovnání způsobily v regionu živly v okrese Ústí nad Labem, a to celkem za více než 50 milionů korun. „Bodoval“ také okres Litoměřice, kde živly napáchaly škody za bezmála 35 milionů korun. Následoval okres Děčín, kde lidé vystavili pojišťovně účet za více než 32 milionů. V teplickém okrese hlásili škody vyšší než 12 milionů a v okrese Louny si živly vybraly daň za více než 10 milionů korun, podobně jako v mosteckém i chomutovském okrese.