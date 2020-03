Neobvykle vypadalo zasedání děčínské městské rady, které se uskutečnilo tento týden. Zatímco běžně se radní, případně vedoucí odborů, scházejí v jedné místnosti na magistrátu, tentokrát byl každý ve své kanceláři nebo doma. Jejich jednání se totiž poprvé v historii uskutečnilo pomocí videokonference, při které se radní mohli vidět na jednom monitoru.

ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

„Není jednoduché v této době, kdy je nutné maximálně dodržovat bezpečnostní opatření, vykonávat nezbytné pracovní činnosti. Chod města musí být zachován, je potřeba činit procesy, které nám ukládá zákon,“ řekl děčínský primátor Jaroslav Hrouda. Právě jednání rady je podle něj věcí, bez kterých se chod města neobejde.

Podle radního Jakuba Houšky fungoval přenos bez problémů. „Podobné videokonference jsme dělali již dříve v posledních týdnech, byť se nejednalo o běžné jednání rady,“ poznamenal Houška s tím, že je důležité, že jsou radní spolu stále v kontaktu. A zároveň se nemusí potkávat fyzicky.

V Děčíně by se na konci dubna mělo sejít také zastupitelstvo. Vzhledem k tomu, že jej podle zákona stačí svolat sedm dní před jeho konáním, není o jeho osudu prozatím rozhodnuto. V případě špatného vývoje koronavirové nákazy a trvajícím stavu nouze jej lze přesunout na následující měsíc. Zasedání zastupitelstev po dobu stavu nouze upravuje vládní nařízení.

Podle usnesení vlády se totiž zastupitelstva mohou sejít pouze tehdy, pokud je to nezbytné k přijetí opatření souvisejících s řešením nouzového stavu. Druhá výjimka platí tehdy, pokud jsou usnesení zastupitelstva potřeba k tomu, aby zabránila škodám. Sejít by se tak mohla v případě nutnosti volit představitele obce, zajistit pomoc občanům nebo nezbytné rozpočtové změny.

I v takových případech se má jednání konat na dálku bez osobní přítomnosti zastupitelů na jednom místě. Tím je také vyloučena účast veřejnosti. Města by zároveň taková jednání měla následně zpřístupnit veřejnosti. Ideálně video a zvukovým záznamem. Děčín ho pořizuje na každém jednání a následně jej zveřejňuje na kanálu Youtube.

Právě s ohledem na toto usnesení se tento týden nekonala už dvě jednání městských zastupitelstev, konkrétně v Rumburku a ve Varnsdorfu. V obou městech je starostové zrušili. „Termín dalšího jednání jsme zatím pevně nestanovili, rádi bychom jej měli na konci dubna. Ale jestli to tak skutečně bude, to zatím nemohu říct. Záleží na tom, kdy vláda zruší stav nouze,“ reagoval varnsdorfský starosta Roland Solloch. Podle něj by výrazně delší prodleva mohla být problematická, protože potřebují projednat některé důležité body. V největším městě Šluknovska se zatím běžně schází alespoň rada. Všichni radní ale mají na sobě během jednání roušky.