V Krásné Lípě se roční podíl na vybraných daních pohybuje okolo 50 milionů korun. Letos se k však této hranici ani zdaleka nepřiblíží. „Už v lednu a v únoru byly daňové výnosy nižší než loni. Do normálu se dostaly v březnu, za poslední měsíc ale oproti očekávání poklesy o 1,3 milionu korun,“ uvedl starosta Krásné Lípy Jan Kolář.

Dlouhodobější dopad na městský rozpočet bude radnice vyhodnocovat po prázdninách, kdy budou k dispozici komplexnější čísla za prvních osm měsíců. Pokud by nastolený trend pokračoval až do konce roku, jen letos by toto tříapůltisícové město přišlo o téměř deset milionů. Tedy o pětinu svých celoročních příjmů.

Kvůli očekávaným finančním problémům zrušili Krásnolipští už jednu velkou letošní investici. Nedostane se na vybudování víceúčelového hřiště u rybníku Cimrák za 3,5 milionu korun. Zastupitelé ji definitivně odložili na lepší časy tento týden.

Pokud bude současný negativní trend pokračovat i v dalších měsících, bude muset Krásná Lípa škrtat také v dalších položkách. To by se týkalo například oprav silnic a chodníků, do kterých ze svého rozpočtu plánovala letos dát dva miliony korun. Do investic placených pomocí dotací by město zasahovat nechtělo. „Máme naštěstí dost našetřeno, takže investice nemusíme tolik ořezat. Horší by bylo, kdybychom se museli podívat i na provozní výdaje a v nich škrtat,“ dodal Kolář.

Škrtat museli kvůli epidemii také ve Hřensku, kde plánovali letos pokračovat v opravě kostela. Hřensko trápí především výpadek peněz z lodiček v soutěskách. „Odložit jsme museli projektové přípravy na vybudování komplexu sportovišť na Mezné a rekonstrukci bývalé školy, kde by mělo vzniknout nové sportovní zázemí a prostory pro činnost našich hasičat,“ přiblížil starosta Zdeněk Pánek.

Kromě celkového propadu ve výběru daní zaviněného poklesem ekonomiky obcím ublíží také přesun některých položek do nižších sazeb daně z přidané hodnoty. Právě z této daně totiž mají největší podíl.

O další peníze přijdou města a obce na podílu daně z příjmu svých obyvatel. Například v Krásné Lípě vzrostla nezaměstnanost na 7,5 procenta. Ještě v únoru to bylo o osm desetin procentního bodu méně a odborníci očekávají během příštích měsíců razantní nárůst.

Obcím by měla částečně pomoci jednorázová kompenzace, kterou navrhla vláda. Ta by měla na každého obyvatele poslat 1200 korun. „To ale vykryje pouze náš podíl na pomoci živnostníkům a firmám,“ zmínil Kolář opatření, které mezi starosty vzbudilo vlnu nevole. Vláda a následně parlament je totiž připravily o přibližně 11 miliard z daní, které poslaly do koronavirové pomoci.