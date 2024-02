Jasným vítězem mezi více než pěti desítkami škol z Děčínska se stala Křesťanská základní škola Nativity z Děčína – Křešic, která má jen několik desítek žáků. Bodovaly ale i velké městské školy se stovkami dětí ve třídách.

„Učitelé se žákům v Nativity opravdu věnují. Se školou jsme všichni spokojení,“ libuje si Petr Bábek, jehož dvě dcery chodí do křešické školy.

O této malé škole, kde je ve třídě nanejvýš šestnáct dětí, se před lety dozvěděli náhodou. Pro změnu se před lety rozhodli především kvůli nespokojenosti s tehdejší školou. Dnes si tento risk nemohou vynachválit.

„Už po prvních týdnech dcera v Nativity neskutečně pookřála a začala se do školy těšit. Přestože jí školní docházku zkomplikoval covid, nadšení ze školy vydrželo a od letoška do Nativity chodí i mladší dcera a chodí tam stejně ráda,“ dodává Petr Bábek. Do křešické školy by mělo brzy zamířit také jeho nejmladší dítě.

Velkým překvapením bylo prvenství Nativity mezi školami na Děčínsku pro jejího ředitele Luboše Hoška, který do jejího čela nastoupil v průběhu tohoto školního roku. „Jsem rád a musím si dobře promyslet, jak s touto informací budu pracovat směrem ke kolegům učitelům češtiny a matematiky. Tak, aby je to povzbudilo a zároveň nezpychli. Naše škola má ale i hodnotu, za kterou jsem ještě raději,“ říká ředitel Nativity.

Ten by rád, aby děti dostávaly nejen dobré vzdělání, ale zažívaly ve škole i společenství, kde budou mít podporu ode všech. Nejen od spolužáků, ale i od učitelů. „Je to skoro až komunita. To je dané i tím, že máme ve třídě nanejvýš 16 dětí. Je to sice těžko ufinancovatelné, ale stojí to za to,“ vyzdvihuje jednu z předností malé školy Luboš Hošek a přiznává, že využívají jiné formy či metody výuky. „Kromě jiného se snažíme v dětech vybudit kritické myšlení, takže jsou pak schopné až filozoficky zvažovat, co je správně, co špatně, co je pravda a co není,“ dodává Hošek.

Velikost školy a jednotlivých tříd vidí jako hlavní příčinu úspěchu také Jindřiška Vopatová, která učí na Nativity od jejího vzniku v roce 2008. K úspěchu dětí podle jejího názoru ale vede jen neobvyklý předmět, který na Nativity mají. „Inspirovali jsme se k němu u dalších škol Nativity ve světě. Jedná se o tiché čtení, na kterém si děti zvyšují svou čtenářskou gramotnost a to je základem jejich úspěchu,“ myslí si Vopatová.