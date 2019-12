Z dnešního přemostění podle plánů SŽDC zůstanou jen pilíře, ocelová konstrukce bude kompletně vyměněná. Správci kolejí původně zvažovali, zda jen most neopravit, nakonec se ale kvůli technickému stavu rozhodli pro celkovou rekonstrukci. Důvodem je hlavně výrazné oslabení konstrukce korozí. Nechají také otryskovat žulové pilíře, na kterých stojí.

„Další opravy mostu pro udržení bezpečného provozu už nejsou vhodné a životnost by byla prodloužena maximálně o 20 až 30 let. Most tak projde kompletní rekonstrukcí, u které jsou sice vyšší náklady, ale s výhledem do budoucnosti dojde k úspoře za častou údržbu a další opravy,“ řekl mluvčí SŽDC Marek Illiaš s tím, že do oprav by se vybraná stavební firma měla pustit příští rok. Zájemci mohli podávat své nabídky do tohoto týdne. Předpokládaná cena zakázky je 173 milionů korun.

Opravu viaduktu, po kterém vede trať z Rumburka do Dolní Poustevny a dále do Německa, přivítal i starosta Vilémova „Především se sníží hlučnost při přejíždění vlaků, což znamená zvýšení komfortu pro cestující i pro obyvatele v okolí mostu,“ uvedl starosta Vilémova Zdeněk Černý.

Obec by ráda zachovala části původní konstrukce, které by chtěla mít jako památku na 115 let starý most. „Pro nás je důležité, že se vizuálně nijak nezmění. Využíváme jej totiž na všech našich propagačních předmětech,“ dodal starosta.

Samotná rekonstrukce přemostění Anenského údolí bude technicky zajímavá. Podle Illiaše využije SŽDC podobnou metodu, jakou použila letos při opravě mostu přes přehradu Hracholusky v Plzeňském kraji. Tam stavbaři měnili konstrukci viaduktu tak, že nejprve nový oblouk nasunuli na most, kde jej spojili s původním obloukem. Celou konstrukci následně přetáčeli kolem osy, usadili ji a starou část odvezli. Přesný postup ale musí technici teprve určit.

Plánují se výluky

Oprava mostu si vyžádá omezení železniční dopravy. Hlavní výluka by měla začít příští rok 1. září a měla by trvat do konce listopadu. Už během května a června jsou ale naplánované víkendové výluky. Dlouhodobé uzavření mostu, po kterém vede Dráha národního parku, se tak vyhne hlavní turistické sezóně.

Vilémovský viadukt byl postaven v roce 1904 pražskou stavební firmou Franz Schön und Söhne. Za svůj život prošel dvěma většími opravami. V 80. letech minulého století byl zesílen, před deseti lety pak prošel další drobnější rekonstrukcí. Podle Illiaše tehdy správci železnice pouze vyměnili zrezivělé části mostu a mostovku.

V posledních letech to není první velká investice SŽDC na Děčínsku a Šluknovsku. Letos správce železniční infrastruktury otevřel opravené děčínské východní nádraží, jehož rekonstrukce vyšla na přibližně 140 milionů korun. O deset milionů lacinější je přestavba nádraží v Mikulášovicích, opravuje se také ve Varnsdorfu. Přibližně miliarda šla do trati mezi Děčínem a Rumburkem, značnou investicí bude i rekonstrukce trati mezi Děčínem a Velkým Březnem.