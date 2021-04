Podle SŽ byl most po tolika letech prakticky nepřetržitého provozu ve špatném stavu, správce železniční infrastruktury se jej proto rozhodl vyměnit. Ze současného mostu tak zůstanou jen až 38 metrů vysoké pilíře. Za opravu zaplatí státní organizace 264 miliony korun. „Nový most nijak nezmění krajinný ráz, bude ho tvořit ocelová příhradová svařovaná konstrukce ve stejném tvaru a v obdobných rozměrech, jako jsou ty stávající,“ uvedla mluvčí SŽ Nela Friebová.

Právě to, že nový most bude velmi podobný tomu dosluhujícímu, si pochvaluje vilémovský starosta Zdeněk Černý. Viadukt nad hlubokým údolím je totiž jednou z dominant obce a je častým cílem fotografů. „Od projektové přípravy vnímáme rekonstrukci velmi pozitivně. Už jen samotná výše investice dává jasně najevo, že se s tratí, která je hlavně během turistické sezony vytížená, počítá,“ je spokojený Černý.

Po skončení oprav by vlaky měly po viaduktu jezdit rychleji a především tišeji, což podle Černého ocení hlavně lidé bydlící přímo pod ním. Než se tak ale stane, budou od neděle do poloviny července jezdit přes Vilémov místo vlaků autobusy.

Výměna mostní konstrukce bude pro místní zajímavou podívanou. Na pilířích totiž vyrostou speciální portály, jejichž prostřednictvím stavební firma vymění mostovku. „Stará konstrukce bude pomocí hydraulických válců osazených na portálech svisle zvednuta z uložení nad úroveň koleje a pomocí přepravních podvozků odvezena,“ přiblížila postup výměny Nela Friebová ze Správy železnic. Teprve poté zavěsí mostní odborníci na portály nový most, který po podélném posunutí usadí na mostní ložiska.

Historická konstrukce ale z Vilémova po snesení z pilířů nezmizí. Vedení obce se totiž domluvilo se SŽ a stavební firmou, že si část původní nýtované konstrukce nechá. Jak ji využijí, se teprve budou muset domluvit. První nápady už padly. „Jeden z návrhů je udělat z ní autobusovou zastávku. To už ale prozrazuji něco z naší kuchařky,“ dodal vilémovský starosta Zdeněk Černý. Podle jeho slov by taková atypická zastávka měla spojitost s původním mostem, i zastávka totiž slouží veřejné dopravě a zároveň by připomínala historickou konstrukci.

Původně měl mít Vilémov nový viadukt už loni na podzim, jenže zasáhla koronavirová pandemie. Stavební firmě nedorazila včas ložiska z Itálie, na kterých je mostní konstrukce uložená. Opozdily se také dodávky plechů potřebných pro výrobu jednotlivých dílů mostu.

Vilémovský viadukt

Most byl postaven v období 1903–1904 pražskou stavební firmou Franz Schön & Söhne. Viadukt byl v 80. letech 20. století zesílen a v roce 2009 byl celkově rekonstruován. Celková délka mostu je 217,3 metru. Krajní část viaduktu tvoří kamenné opěry s malými oblouky. Pět polí po 38 metrech a celkové délce 190 metrů tvoří nýtovaná přímopásová příhradová mostová ocelová konstrukce s horní mostovkou. Ocelová konstrukce je položena na čtyřech kamenných sloupech o výšce 12 až 38 metrů.