Pokud budete potřebovat akutní lékařskou péči v děčínské nemocnici, už nemusíte tápat. Krajská zdravotní připravila video, které představuje celkové fungování nového pavilonu M s urgentním příjmem v děčínské nemocnici. To pacientům slouží k lepší orientaci, ukazuje, jak se do pavilonu dopravit, kudy vejít a jaká oddělení jsou jeho součástí.

Díky videu se lidé dozvědí, jak postupovat při nutnosti využití urgentního příjmu, jakými prioritami se celý systém řídí a také, proč leckdy musí někteří pacienti čekat delší dobu než ti, co přišli později. „Videem chceme pomoci se klientům lépe orientovat a seznámit se s celým systémem fungování urgentního příjmu, aby je nic nepřekvapilo a při příchodu do pavilonu netápali. Rádi bychom, aby také pochopili, že o přežití pacienta často rozhodují pouhé vteřiny a že naléhavost každého případu určuje lékař. Může se tedy stát, že budou čekat déle než klienti, kteří přijdou později. Nicméně to neznamená, že by jim nebyla věnována dostatečná pozornost a péče,“ uvedla mluvčí Krajské zdravotní Petra Roubíčková.

Nejmodernější pracoviště děčínské nemocnice, které nyní slouží 130 tisícům obyvatel Děčínska, otevřelo prvním pacientům své brány letos 2. května. Už ve středu 20. března se ale konal den otevřených dveří, kdy si novou budovu přišlo prohlédnout několik desítek lidí. Děčínský urgent se stal jedním ze 120 podobných oddělení v Česku, svou koncepcí je ale první svého druhu v Ústeckém kraji a jedním z prvních v republice.

Podívejte se, jak vznikal nový pavilon děčínské nemocnice: