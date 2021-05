VIDEO: Times Like These. Děčínští muzikanti natočili lockdown song

Téměř dvě desítky muzikantů z Děčínska natočily předělávku písničky od kapely Foo Fighters - Times Like These. Hudebníci ji věnovali všem, kteří během lockdownu nemohli dělat to, co mají rádi.

Děčínští hudebníci nahráli lockdown song. | Foto: Repro Youtube

Právě epidemiologická situace a omezení spojené s koronavirem natáčení videoklipu, který během tří dní vidělo téměř pět tisíc lidí, výrazně zkomplikovalo. "Během výroby klipu jsme se téměř neviděli. Většinou jsme se natáčeli sami, něco jsem pak natočil já s Martinem Svobodou," popsal distanční vznik videoklipu jeden z účinkujících hudebníků a dramaturg Jakub Bureš. Kromě něj a Martina Svobody v klipu vystupují například Vladimír Němeček, kterého mohou znát hudební fanoušci z kapely Bena Cristovaa, Hanka Houštecká nebo Tomáš Kettner. V klipu se objevil také jeden nečekaný vystupující - bývalý děčínský basketbalista Robert Landa. Zdroj: Youtube