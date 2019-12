/FOTO/ Více než patnáct míst se na Děčínsku zapojilo do celostátní předvánoční akce Deníku Česko zpívá koledy. Dohromady si na Děčínsku zazpívalo koledy na 600 lidí.

Přejít do galerie

Česko zpívá koledy v Děčíně 2019. | Video: Deník/Jitka Vepřovská

To největší zpívání se uskutečnilo v Děčíně na zámku, kde v Knihovním sále zazpívaly sbory děčínského domu dětí a mládeže. Ty sdružují mladé zpěvačky a zpěváky ve věku od čtyř do šestnácti let. Kromě zámku v Děčíně koledy zněly také v Lipové, kde se zapojil dětský domov, v kostele v Jedlce nebo v Krásné Lípě na náměstí. Stejně jako na jiných místech republiky, tak i v Děčíně uctili účastníci zpívání koled minutou ticha šest obětí masového vraha, který v úterý řádil v ostravské nemocnici. Po skončení zpívání koled s Deníkem na děti čekala sladká odměna v podobě balíčků od čokoládovny Mana z Krásné Lípy.