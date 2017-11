Vichřice vyvrátila obří smrk

České Švýcarsko – Řádění živlu nevydržel jeden z nejstarších smrků v národním parku. Strom měřil téměř 50 metrů.

Vyvrácený smrk dosahoval výšky přes 46 metrů a jeho odhadované stáří je přes 200 let.Foto: Tomáš Salov

Vichřice Herwart, která se koncem října prohnala Českem, má na svědomí další ze stromů velikánů. V Národním parku České Švýcarsko vyvrátila jeden z největších a velmi starých smrků. Podobně vzrostlých stromů je v lesích národního parku jen několik desítek.



Padlý smrk objevili strážci národního parku při odklízení následků živelné pohromy, které stále probíhá.



„Vyvrácený smrk rostl u České silnice a dosahoval výšky přes 46 metrů, jeho odhadované stáří je přes 200 let,“ uvedl mluvčí Správy Národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov.



„Přesný věk smrku správa parku zjistí v příštích týdnech, kdy ze stromu odebereme výřezy z kmene. Tyto vzorky v budoucnu poslouží jako exponáty v expozicích pro návštěvníky Českého Švýcarska,“ doplnil Salov.

Smrky ztepilé se v národním parku nacházejí v chladných údolích, kde vládnou klimatické podmínky srovnatelné s horami. Nejvyšší a patrně nejstarší známý smrk Českosaského Švýcarska se nachází při státní hranici na saském území, měří 53 metrů a jeho stáří je okolo 400 let.

Vichřice Herwart v národním parku napáchala značné škody. Nejvíce zasáhla severovýchodní část parku okolo Kyjova a Brtnického potoka. Podle posledních odhadů poškodila 7500 krychlových metrů převážně smrkových porostů. V porovnání s orkánem Kyrill, který se Českem prohnal před deseti lety, jde o více než dvojnásobný objem dřeva.



„Většina smrků v současných porostech je mladší než 100 let a stromy dosahují výšek do 35 metrů. Právě monokulturní charakter lesů a stejnověkost smrčin patří k příčinám vysokých škod následkem vichřice,“ vysvětlil Salov.

Poškozené smrkové dřevo musí pracovníci správy parku zpracovat a odvézt z lesa, aby nedošlo v příštím roce k namnožení kůrovců. Podle mluvčího parku práce na odstraňování padlých stromů a větví budou pokračovat zhruba do konce listopadu.

Do té doby nedoporučuje správa parku do lesů vstupovat. Některé cesty jsou sice prořezané, ve výškách ale mohou viset ulámané koruny stromů, případně se mohou vyvrácené kmeny opírat o jiné stromy. Ty může kdykoliv i slabší poryv větru shodit.

Vstup do lesů správa parku nedoporučuje, v některých přilehlých obcích je však přímo zakázaný. To platí například v Rumburku. O zákazu vstupu do tamních lesů až do konce ledna rozhodli radní města.



„Chceme se vyvarovat ohrožení lidí vstupujících do lesa. Byl bych rád, pokud by lidé nařízení respektovali a nevystavovali se zbytečnému nebezpečí,“ vysvětlil rumburský starosta Jaroslav Sykáček, proč se radní rozhodli zákaz vydat.



Vichřice Herwart ničila stromy i ve městech. Ve Varnsdorfu padl více než 200 let starý památný buk. Strom patřil mezi největší v okrese Děčín. Na výšku měřil přes 25 metrů a obvod kmene měl okolo šesti metrů. Přestože rostl na velmi frekventovaném místě, nikoho nezranil.