Rozhledna na Trianglu má svůj osud zpečetěný, stejně tak výletní místo na návrší, na kterém věž stojí. Domluvila se na tom obec, která je majitelem pozemku, se spolkem Triangl.

Video z místa rozhledny v Markvarticích, kde se propadla plošina s dětmi. | Video: Deník/Alexandr Vanžura

Tento týden se uskutečnilo několik jednání zastupitelů Markvartic a zástupců spolku Triangl. Podle místostarosty Libora Kunteho je domluva jasná.

„Věž zbouráme a celé místo do ukončení případu, tedy případně rozsudku, zakonzervujeme. Nyní se není možné bavit o nějaké věži nebo posezení pro turisty. Zůstane tam pouze přístřešek. Až se to uzavře, budeme se bavit o formě využití tohoto místa, třeba v podobě vyhlídkového ochozu,“ řekl místostarosta Libor Kunte s tím, že věž zbourají do konce tohoto týdne.

Vyhlídková věž Triangl už se po pádu obnovovat nebude. Zbytky půjdou k zemi