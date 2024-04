Podle projektového manažera pro komunitní energetiku MAS Český sever a předsedy varnsdorfské pracovní skupiny věnující se energetice Michala Svobody bude decentralizovaná energetika jen návratem k tomu, co ve městě fungovalo již před padesáti lety. Tehdy turbína poháněná teplem ze spalování uhlí vyráběla elektřinu a zároveň bylo možné využít teplo k ohřevu vody nebo vytápění. „Takže to není nic, co bychom neznali. Jediné, co se mění, je surovina. Nevede se diskuze, zda přecházíme z fosilní na obnovitelnou energii. Jediná diskuze se vede o tom, kdo bude vlastníkem těchto zdrojů. A to je velká příležitost pro nás,“ řekl Svoboda při představení záměru varnsdorfským zastupitelům.

Do obnovitelných zdrojů dnes investuje řada firem, včetně těch největších hráčů na energetickém trhu jako je polostátní gigant ČEZ. V horizontu necelých patnácti let totiž v Česku skončí těžba hnědého uhlí, navíc se většina hnědouhelných elektráren blíží ke konci své životnosti. Otvírá se tak poměrně velký prostor pro vybudování obnovitelných zdrojů energie, není přitom třeba stavět obří elektrárny. „Stojíme o obnovitelnou energetiku, která dává možnost investovat nám všem. Například jedna větrná elektrárna v našich podmínkách vrátí investici do tří let. Pracovní skupina nyní připravuje nezávislou studii proveditelnosti,“ přiblížil Svoboda s tím, že studie by měla přesně říct, jak rychle se investice vrátí. Zároveň Varnsdorf spolupracuje s Energetickým centrem Ústeckého kraje na studii týkající se síťového zabezpečení. „Potenciál v obnovitelných zdrojích máme obrovský. Každá obec by se měla zamyslet nad tím, jaké možnosti na svém katastru má,“ ocenil varnsdorfský přístup ministr životního prostředí Petr Hladík.

Právě Varnsdorf je jednou z oblastí v Česku, které jsou vytipované pro rozvoj větrné energetiky. A to nejen z pohledu byrokratického, ale především přírodního. Například v nedalekém Svoru, který leží z druhé strany Lužických hor, větrnou energetiku kvůli nevhodným podmínkám zcela vyloučili.

Větrné elektrárny jsou v současné době oproti těm fotovoltaickým značně znevýhodněné, není na ně totiž možné získat dotační podporu. „Připravujeme podporu větrných elektráren. Ale spíše než na investice na contract for difference,“ řekl ministr Hladík. Jako CFD se označují ty obchody, kdy se hradí rozdíl mezi aktuální cenou a cenou v okamžiku uzavření smlouvy.



Kromě větrných elektráren by mohly zásobování energií zajišťovat také vodní mikroturbíny na Mandavě. „Do Mandavy dokážeme těmito mikroturbínami, které nejsou prakticky vidět, instalovat desítky kilowatt. Jasně, je to malý výkon. Ale máme ve městě taky velké množství odpadu, který se dá tepelně rozkládat, nikoliv spalovat. A z plynu v kogeneraci následně vyrábět teplo i elektřinu,“ nabídl další možnost komunitního energetického zásobování Michal Svoboda. Malé turbíny by mělo být možné umístit i na Lužničku nebo na Kamenici v Chřibské. Zatím tento záměr naráží na nesouhlas správce vodních toků.

Zda nakonec větrníky ve Varnsdorfu vzniknou ale zatím není jisté. Na řadě míst v Česku, kde je chtěli vybudovat, totiž investoři narazili na odpor místních, případně ochrany přírody. Není tak vyloučené, že i ve Varnsdorfu budou lidé rozhodovat o jejich umístění v referendu.

