Kdy můžete přijít na veřejné bruslení:

sobota 15. února od 18 h

neděle 16. února od 16 h

neděle 23. února od 16 h

pondělí 24. února od 16 h

úterý 25. února od 16 h

středa 26. února od 16 h

čtvrtek 27. února od 16 h

pátek 28. února od 16 h

sobota 29. února od 18 h

Dospělí zaplatí 50 korun, důchodci, držitelé ZTP a děti do 150 cm 30 korun, děti do 6 let mají vstup zdarma.