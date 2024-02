Projít městem a spěchat na prostranství u školy. To byl letošní úkol pro masky v masopustním průvodu, na který čekalo 500 litrů varnsdorfského piva Kocour. „Tři, dva, jedna, teče!“ odpočítávalo v sobotu odpoledne několik stovek lidí vypuštění piva do improvizovaného koryta potoka. To Velkošenovští vyrobili z rozpůlených umělohmotných trubek, okolí potoka pak představovala prostěradla, která pomalovali stromy a květinami v místní základní škole. „Šel jsem si pro pivo a mám půllitr plný pěny,“ postěžoval si na konci několik desítek metrů dlouhého koryta jeden z příchozích. „Neboj, pěna ti klesne a pivo mít budeš. Měl jsi to nabírat po skle jako já,“ uklidňoval jej jeho kamarád.

„Museli jsme to důkladně promyslet, jak poteče pivo v potoce. Nakonec se nám to podařilo vymyslet. Díky spolupráci s pivovarem Kocour jsme naplnili celý tank pivem, které následně poteče rozpůlenými trubkami do studánky,“ popisoval ještě před otevřením kohoutku s pivem starosta Dušan Víta. Právě na otevření jej upozorňoval pomocník z pivovaru. „Musíte jen zlehka, trochu pootevřít. Aby to všechno nevystříklo,“ udával poslední rady před otevřením pivovarnický pomocník.

Přestože oproti stromům ověšeným jitrnicemi měli na přípravy nyní více času, ani tentokrát se to neobešlo bez improvizací na poslední chvíli. Bylo například nutné na prostranství za základní školou navézt slámu a tu podložit plachtou, aby se stovky lidí nemusely brodit v bahně. „Den před masopustem nám také vypadli koně, kteří měli táhnout povoz s muzikanty. Sháněli jsme tažné koně v celém výběžku, sehnat se je ale nepodařilo, protože většina jich je jezdeckých. Trn z paty nám vytrhl pan Trojan z Mikulášovic, který nakonec povoz táhl traktorem,“ přibližuje peripetie z příprav masopustu velkošenovský starosta.

Proudem piva tekoucím korytem skončila mánie, která začala loni v prosinci, kdy Deník spustil anketu o nejkrásnější vánoční strom. Velký Šenov nejprve jasně opanoval okresní kolo ankety. To místní ještě víc mobilizovalo a mnozí hlasovali i během noci. Po postupu do celostátního kola je pak začali podporovat i lidé z okolních měst a vesnic. Nakonec z toho bylo jednoznačné vítězství v celostátním kole ankety, do Velkého Šenova společně s tím putovala odměna. Tou je propagace na stránkách Deníku a jeho příloh za 250 tisíc korun.