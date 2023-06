Ministr životního prostředí Petr Hladík společně s generálním ředitelem Hasičského záchranného sboru ČR Vladimírem Vlčkem na konci března na Mezní Louce u Hřenska oznámili, že si Česko dva takové stroje pronajme a že budou k dispozici od května do konce září.

Právě po požáru ve Hřensku , který byl největší v české historii, se o pořízení výkonných vrtulníků, jež unesou alespoň tři tisíce litrů vody, začalo mluvit. Bez pomoci polských a slovenských black hawků a dalších velkých helikoptér a letadel z pěti zemí Evropy by práce hasičů byla výrazně náročnější a delší.

Tedy alespoň podle představ hasičů. Podle ministerstva zemědělství ale od počátku rezort počítal pouze se dvěma letními měsíci. „Ministerstvo zemědělství pracuje od počátku pouze na jediné reálně uskutečnitelné variantě pro letošní rok, a to na zajištění služby leteckého hašení na dva měsíce,“ odmítl skluz v zakázce mluvčí rezortu Vojtěch Bílý s tím, že se na financování pronájmů budou podílet také evropské fondy. Ministerstvo muselo připravit zadávací podmínky výběrového řízení, do kterého se zájemci mohli hlásit do 23. června.

S požadavkem na zajištění výkonnějších vrtulníků přišli po loňské zkušenosti ze severu Čech hasiči. „Požadavek na zajištění vrtulníků s hasební kapacitou tři tisíce litrů vychází ze zkušeností nejen při požáru v Národním parku České Švýcarsko, ale především z hašení požárů v zahraničí. V Evropské unii jsou moduly pro hašení pomocí vrtulníků, kdy je minimální objem hasební látky právě tři tisíce litrů,“ vysvětlol generální ředitel HZS Vlček s tím, že pronájem vrtulníků je dočasným řešením. Cílem je vybudovat s přispěním evropských fondů do roku 2030 vlastní základnu leteckého hašení.

Pokud vše půjde dobře a nenastanou komplikace například v podobě odvolání některého z uchazečů, mohly by být oba pronajaté stroje k dispozici v polovině července. Tedy jen pouhých devět dní před ročním výročím vypuknutí požáru v Hřensku. „Ministerstvo zemědělství dlouhodobě zajišťuje leteckou hasičskou službu pro hašení lesních požárů v lesích ve své působnosti, vlastníci lesů v rámci požární prevence zajišťují v období zvýšeného požárního nebezpečí hlídkovou činnost,“ doplnil Bílý.

Pomáhají policejní stroje

Sezona požárů přitom začíná výrazně dříve, v suchých letech vyjíždějí hasiči k prvním lesním požárům už během dubna, nejpozději května.

Vrtulník s takzvaným bambivakem při hašení lesního požáru. Ilustrační foto.Zdroj: Deník/Jana TomalováJen za poslední týden si hasiči vyžádali asistenci policejního vrtulníku s bambi vakem nejméně ve dvou případech. Hořelo například ve východních Čechách, kde hasiči vyhlásili druhý nejvyšší stupeň požárního poplachu.

Ten vyhlásili také v polovině května, kdy hořelo kvůli opilému turistovi odpalujícímu pyrotechniku nedaleko Pravčické brány. I do Českého Švýcarska zamířil policejní vrtulník s bambi vakem.

Pro hasiče je pozdější zajištění velkých vrtulníků nepříjemností, ale i s větším požárem by si dokázali podle svého mluvčího poradit. I díky spolupráci v rámci Evropské unie. Tak, jak tomu bylo loni v létě.

„Pokud by vznikl rozsáhlejší požár mimo toto zmíněné období, postupovali bychom cestou žádosti o pomoc v rámci Mechanismu civilní ochrany Evropské unie. Je nutné ale zmínit, že máme celoročně k dispozici vrtulníky Letecké služby Policie ČR, které na hašení rozsáhlých požárů v přírodě využíváme,“ řekl mluvčí Generálního ředitelství HZS Tomáš Pořízek.

V boji s požáry by v Českém Švýcarsku mělo také pomoci více strážců, těch profesionálních bylo doposud k dispozici pro národní park a Chráněnou krajinnou oblast Labské pískovce pouze šest. Například na sousední Saské Švýcarsko jich dohlíží 27.