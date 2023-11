Pondělní stávka ve školách přidělá největší problém rodičům malých dětí ze školek a prvních stupňů základních škol. Ty totiž kromě běžné výuky zpravidla zavírají na jeden den také družiny. V některých městech se snaží nepříjemnou situaci řešit například ve spolupráci s domem dětí a mládeže. Většinou si ale musí rodiče poradit sami. Jen v Děčíně se stávka dotkne několika tisíc nejmenších dětí.

Hlídání dětí - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

„Je to pro mne dost velká komplikace. Dcera bude sice u babičky, ale i ta si musela vzít kvůli hlídání volno z práce,“ říká maminka dcery, která navštěvuje mateřskou školu v Riegrově ulici. Ta patří k osmi školkám v Děčíně, které se k pondělnímu protestu zaměstnanců ze školství připojí. Jednou z nich je také školka na Moskevské ulici na Letné. „Já musím v pondělí na služební cestu, takže s dětmi zůstane doma manžel. Naštěstí můžeme oba využívat home office, takže je to pro nás o něco jednodušší. Ale nemáme pak takový klid na práci,“ popisuje řešení nepříjemné situace maminka dítěte ze školky na Moskevské.

Nejhůře na tom je třetí skupina rodičů, která nemůže využít ani babičky, ani home office a musí si v práci vzít volno. Děčínský dům dětí a mládeže, který stávku jako školské zařízení také podporuje, žádné kluby na pondělní dopoledne pro děti ze stávkujících škol nepřipravil. Stejná situace, tedy bez zajištění programu nejmenším dětem, je i v DDM v Rumburku.

Oproti tomu pomoci rodičům se rozhodli v domě dětí a mládeže ve Varnsdorfu, kde připravili pro děti z prvních stupňů hned několik programů. „Ten pro děti z mateřinek a žáky prvního stupně připravil zajímavý program. Vzhledem k omezeným prostorovým i personálním možnostem je ale kapacita jednotlivých akcí omezena,“ uvedl mluvčí varnsdorfské radnice Tomáš Secký s tím, že je potřeba se přihlásit nejpozději do pátku 24. listopadu do 12 hodin.

Školička speciál je určena pro děti, které navštěvují některou z mateřských škol zapojených do stávky. Bude otevřena od 7 do 15 hodin a děti se mohou těšit na tvoření, hraní, soutěže, pohybové aktivity, nebude chybět ani odpolední odpočinek. Jídlo není zajištěno, s sebou je tedy potřeba si donést svačinu a pití na celý den. S ohledem na stávku i ve školních jídelnách není možné zajistit stravování, jídlo si proto děti musí přinést. Sportovní hry jsou pak určeny pro ty, kdo se chtějí hlavně hýbat a taky trochu přemýšlet. Od 8 do 12 hodin vás čeká ping pong, šachy a pukec, ať už formou spontánní hry nebo turnaje. Akce je také určena pro žáky 1. stupně ZŠ. Zcela obsazený pak je již den s PajÁlou.

