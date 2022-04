Před mikulášovickým kostelem se v nedělním slunečním dopoledni tísnilo několik stovek lidí. Čekali, až v kostele skončí mše a procesí vyrazí k několika zastavením. Velikonoční jízdu si málokdo z okolí nechal ujít. „Jsme rádi, že letos konečně můžeme vyrazit se vším, co k tomu patří,“ těšil se na první velkou velikonoční jízdu po třech letech Petr Pánek ze spolku Nixdord, který jízdu společně s místními farnostmi pořádá.

Uplynulé dva roky podobným akcím nepřály. Do Mikulášovic nejen na mši, ale především na jízdu městem chodí stovky lidí nejen z města, ale i z okolí. Řada z nich přijíždí i z Německa. Právě ze sousední země mělo dorazit několik koní do průvodu. Nakonec se pořadatelé museli spokojit s více než desítkou tuzemských koní, ti zahraniční neměli potřebné dokumenty k překročení hranic. „Není problém sehnat lidi do průvodu, zpívat nebo hrát. Problém je sehnat koně, tolik se jich tu prostě v okolí nechová,“ vysvětluje jeden z pořadatelů oblíbené velikonoční akce.

Tradice velikonočních jízd se do Mikulášovic vrátila před dvanácti lety, kdy ji ve spolupráci s farností obnovil spolek Nixdorf, který svým názvem odkazuje na původní německé pojmenování Mikulášovic. A právě velikonoční jízdy jsou jednou z tradic, která byla po vyhnání původního obyvatelstva na dlouhé desítky let přerušena. Velmi oblíbené jsou v sousední Lužici, kam na ně přijíždí i stovky koní. „Během covidu to bylo poprvé, kdy jsme nevyjeli. Jezdili jsme za každého počasí, nikdy jsme u toho ani nenastydli,“ ohlíží se za uplynulými ročníky Petr Pánek.

„Impulsem pro obnovení jízd pro nás bylo natáčení dokumentu o velikonočních zvycích u nás, v Lužici a u sudetských Němců. Mnozí nás tehdy odrazovali. Ale nenechali jsme se,“ řekl před časem předseda spolku Nixdorf Roman Klinger. Že se pustil do obnovy velikonočních jízd právě on, není náhodné. Jeho pradědeček byl totiž pořadatelem posledních mikulášovických jízd na přelomu 30. a 40. let.

Součástí velikonoční jízdy je také několik zastavení u křížků a na významných místech v Mikulášovicích. To první bylo jako každý rok u zdejší základní školy.

„Modleme se za budoucí pokolení, za všechny, kdo usilují o pokoj. Také za ty, kdo usilují o vzdělání a rozkvět škol, zvláště za místní školu. Dej moudrost všem, kdo vedou, posiluj svědomitost občanů, aby se v celé naší zemi i v tomto městě upevnila spravedlnost,“ řekl při modlitbě při první zastávce generální vikář Martin Davídek.