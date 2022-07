Desítky let čeká celý Šluknovský výběžek na to, až se podaří vybudovat druhé vedení velmi vysokého napětí. Mezitím obyvatelé regionu trnou při každém silnějším větru a bojí se výpadků elektřiny. Za posledních několik let totiž Šluknovsko zažilo několik velkých vichřic a orkánů, po kterých na mnoha místech až několik dní nešla elektřina. Starostové z regionu se proto nyní obrátili na ministerstvo průmyslu a obchodu, aby pomohlo s prosazením nového páteřního vedení.

Šluknovský výběžek je zásobován pouze jediným dvojitým vedením 110kV. Výstavba vedení se datuje k roku 1965, prochází těžkou námrazovou oblastí. Tento způsob napájení Šluknovského výběžku byl vyhovující do doby, kdy celkové zatížení dané oblasti bylo možno při různých poruchových stavech dočasně zajistit vedeními 35kV ze sousední transformovny 110/35kV Česká Kamenice. To už ale nyní nestačí.

Podle starostů ze Šluknovského výběžku je druhé elektrické vedení do regionu otázkou energetické bezpečnosti pro více než 55 tisíc obyvatel. O jeho vybudování se diskutuje nejméně 26 let. „Obracím se na Vás s žádostí o zásadní intervenci ve věci vybudování nového vedení 110 kV do Šluknovského výběžku. Ve světle současných událostí, kdy je obrovská nestabilita a nejistota dodávek zemního plynu pro domácnosti i průmysl, se naléhavost tohoto problému násobí,“ napsal předseda Sdružení pro rozvoj Šluknovska a starosta Krásné Lípy Jan Kolář ministru průmyslu a obchodu Jozefu Síkelovi.

Redakce Deníku oslovila s žádostí o reakci na dopis ministerstvo průmyslu. Ani po dvou dnech od odeslání dotazu do uzávěrky tohoto vydání žádná odpověď nepřišla.

Zástupci regionu se ve spolupráci s elektrárenskou společností ČEZ snaží řadu let prosadit stavbu druhého vedení velmi vysokého napětí 110 kV. „Nové vedení velmi vysokého napětí 110 kV budeme realizovat v tuto chvíli v úseku od České Lípy po Nový Bor. V Novém Boru bude vybudována nová transformovna 110/35 kV vedle areálu společnosti Crystalex,“ uvedla mluvčí skupiny ČEZ Soňa Holingerová.

Z Nového Boru je ale potřeba ještě překonat několik kilometrů přes Lužické hory. Kdy na to dojde, zatím není jasné. S výstavbou nového vedení z Nového Boru do Varnsdorfu v navrhované variantě totiž nesouhlasí obyvatelé místní části Nového Boru Arnultovice. Nelíbí se jim, že by okolo jejich domů a dále přes hory měly stát vysoké stožáry s dráty. „Napájení oblasti budeme řešit po stávajících vedeních 35 kV. Nicméně i nadále povedeme jednání o další výstavbě a zajištění bezpečných a trvalých dodávek do Šluknovského výběžku,“ doplnila Holingerová.

Elektrárenská společnost připouští, že v případě poškození stávajícího vedení vinou například popadaných stromů může dojít k několikahodinovým až několikadenním výpadkům v dodávkách elektřiny do regionu. Podle zástupců obcí však není problém jen v bezpečnosti, ale i v kapacitě. V současné době totiž není možné na rozvody elektřiny připojit žádné nové větší odběratele, jako jsou průmyslové provozy nebo velké logistické haly.

„Zásadním způsobem dnes limituje i případný odklon domácností od nejistého zemního plynu k elektřině nebo dotovaným tepelným čerpadlům. Absence druhého a zároveň rezervního vedení elektřiny na Šluknovsko je pro nás tedy i významným bezpečnostním rizikem,“ uvedl Kolář v dopise ministru průmyslu a obchodu.