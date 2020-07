/VIZUALIZACE/ Opravená školní budova a jídelna, zbrusu nová sportovní hala a domov mládeže s internátem. Kraj plánuje ve Varnsdorfu vybudovat nový středoškolský kampus, vyjít by měl na několik stovek milionů korun. Součástí projektu je i nové sídlo pro krajskou střední a vyšší odbornou školu ve Varnsdorfu. Výstavbu nového zázemí pro středoškoláky podporuje také město.

Podoba navrhovaného středoškolského kampusu ve Varnsdorfu. | Foto: KÚ Ústeckého kraje

„Žáci, studenti a zaměstnanci školy by tak za několik let mohli studovat a pracovat v podmínkách odpovídajících 21. století. Město Varnsdorf by získalo novou oblast, která bude svým pozitivním mladistvým vzhledem vítat všechny, kteří budou do města přijíždět, nově se také více odhalí pohled na majestátní budovu gymnázia,“ řekl ředitel Vyšší odborné školy, Střední průmyslové školy a Střední odborné školy služeb a cestovního ruchu ve Varnsdorfu Petr Kotulič.