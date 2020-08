Dalším neúspěchem skončila snaha Varnsdorfských o zřízení výjezdové stanice záchranné služby. Nepomohla ani petice, ani osobní jednání představitelů města s vedením kraje, který je zřizovatelem záchranné služby. Rada kraje rozšíření počtu výjezdových stanovišť na svém jednání odmítla.

Kvůli zřízení stanice, která by měla zlepšit dojezdové časy ve městě, se Varnsdorf obrátil na Ústecký kraj už několikrát. Naposledy na hejtmanství jednali starosta Roland Solloch a místostarostka Ladislava Křížová, dopisem se na kraj obrátil i místostarosta Jiří Sucharda. Vše marně. „Rada Ústeckého kraje projednala na svém zasedání 22. července žádost města Varnsdorf podpořenou peticí občanů. Z výsledku jednání rady vyplynul závěr, že Ústecký kraj neplánuje rozšíření počtu výjezdových stanovišť Zdravotnické záchranné služby na území kraje,“ shrnul výsledky dosavadního snažení místostarosta Sucharda.

Do Varnsdorfu tak budou i nadále vyjíždět sanitky ze sousedního Rumburku, kde je také nemocnice. Ta je jedním z argumentů, proč kraj dlouhodobě odmítá v největším městě Šluknovského výběžku zřídit výjezdovou stanici. Tím hlavním ale je, že záchranná služba dodržuje podle statistik ve Varnsdorfu a okolí limity pro dojezd, které zákon stanovuje na dvacet minut. Podle krajského plánu pokrytí je průměrná dojezdová doba v této lokalitě přibližně osm minut.

Město dokonce nabídlo záchranné službě pomoc v podobě zajištění vhodných prostor, například v nemocnici, nebo určitou formu spolufinancování zřízení dalšího výjezdu. Kromě Rumburku zasahují sanitky na Šluknovsku také ze základny ve Velkém Šenově, případně mohou vypomoci posádky z České Kamenice.

Záchranáři mají nyní situaci o to složitější, že všechny akutní případy musí vozit do Děčína nebo České Lípy. Akutní interna ani chirurgie totiž v Rumburku kvůli nedostatku personálu nefungují. V případě akutních zdravotních problémů pak může na Šluknovsku zasahovat také letecká záchranná služba z Liberce nebo Ústí nad Labem.

Pokud by kraj přeci jen se zřízením základny souhlasil, znamenalo by to pro záchrannou službu značné personální problémy. Pro další stanoviště by totiž potřebovala nejméně osm lidí, kteří mají potřebné odborné vzdělání.

O vybudování další stanice záchranné služby ve Šluknovském výběžku bojuje už téměř dvě desetiletí Pavel Vodička z Varnsdorfu. „Jde především o dojezdové časy. Pokud někdo dostane třeba infarkt nebo mrtvici, tak hraje roli každá minuta. Do určité, poměrně krátké doby je totiž třeba podat infuze,“ přiblížil důvody svých snah Vodička, který je spokojený se současným vedením města. To je podle něj vstřícnější než to dřívější. „Svou roli mohlo sehrát i to, že rumburská nemocnice stále jede v provizorním režimu. Navíc se blíží krajské volby,“ dodal aktivista.

Varnsdorf se ale současným neúspěchem nechce nechat odradit. „Nezbývá nám než počkat, jak bude vypadat složení rady kraje po podzimních volbách, dát radním určitý čas na seznámení se s jejich novými právy a povinnostmi a následně naši žádost znovu zopakovat,“ doplnil místostarosta Sucharda.