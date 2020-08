Na dočasné uzavírky a objížďky se musí připravit řidiči ve Varnsdorfu a v Dolním Podluží. Správa železnic se tu chystá opravit několik železničních přejezdů.

Železniční přejezd - ilustrační foto. | Foto: Deník

Ve čtvrtek 27. srpna proběhne uzavírka přejezdu v Plzeňské ulici, a to od 7 do 22 hodin. Objížďka směrem do Dolního Podluží povede přes Studánku. Uzavírka se dotkne i autobusů, dojde tento den ke změně jízdního řádu.