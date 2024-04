První cestující přepravily v letošní turistické sezóně lodičky na Kamenici v Divoké soutěsce, kde jako každý rok zahájili provoz během velikonočního víkendu.

V Divoké soutěsce opět vyjely po zimní přestávce lodičky. | Foto: Se svolením Zdeňka Pánka

Poprvé vyjely letos lodičky v pátek 29. března za poměrně velkého zájmu turistů. Ty budou vozit až do 3. listopadu, denně od 9 do 17 hodin. Pouze v září a říjnu bude jejich provoz ukončen již v 16 hodin. Svezení vyjde na sto korun, dětí zaplatí polovinu. K dolnímu nástupišti se je možné dostat po zelené turistické značce z Mezné nebo od Hájenek, horní je kvůli nebezpečí pádu stromů nepřístupná.

Druhá ze soutěsek, Edmundova, je po předloňském velkém lesním požáru stále uzavřena. Kdy se do ní budou moci opět turisté podívat, zatím není jasné. Správa národního parku nedávno rozhodla o tom, že dá přírodě další nejméně tři roky na to, aby se s následky ohně vypořádala. V až stometrových svazích je totiž velké množství poškozených stromů a skalních bloků. Situace je natolik nebezpečná, že do soutěsky nechce své zaměstnance pouštět ani obec.

