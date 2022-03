Do letošního roku jde obec i s úsporami z loňska, navíc letos nečeká žádný velký výdaj, jako byla například oprava kostela. Ta stála Hřensko za poslední roky více než deset milionů korun, které muselo vydat ze svého. Do rekonstrukce se totiž pustilo bez dotací.

Deník na návštěvěZdroj: Deník

Na Hřensko by nemělo dopadnout ani současné dění ve východní Evropě, kdy z Ukrajiny utíkají miliony lidí a spojenci v rámci sankcí zakázaly lety pravidelných linek i charterů z Ruska. „Máme ještě několik týdnů do začátku sezony, za tu dobu se může mnohé změnit. Doufám ve zklidnění situace. Navíc my nejsme závislí na turistech z tohoto regionu. To byli spíše jedinci,“ vysvětluje starosta.

Další sezona v hřenských soutěskách se blíží, lodičky vyjedou na začátku dubna

Negativního dopadu války na Ukrajině na turistický ruch v Českém Švýcarsku se neobává ani ředitel destinační agentury České Švýcarsko Jan Šmíd. „Leda by lidé přestali mít chuť nebo možnost cestovat. Daleko větším nebezpečím je pro cestovní ruch v regionu v současné době kůrovcová kalamita. Velmi často nám volají lidé, jak to u nás vypadá, jestli je v lepších bezpečno,“ říká Jan Šmíd.

Podle jeho názoru by se do počtu návštěvníků jednoho ze čtyř českých národních parků nemusely promítnout ani raketově rostoucí ceny benzinu a nafty, které navíc mohou do léta i klesnout na přijatelnější hodnoty. „Máme velmi dobře nastavenou síť veřejné dopravy, která má dostatečné volné kapacity,“ dodává ředitel destinační agentury. Od letošního roku je například nově možné jezdit do Hřenska vlakem přes německou Schönu a následně přívozem. Od loňska pak jezdí během sezóny ve špičce autobusy mezi Děčínem a Hřenskem každé půl hodiny. Právě na upřednostnění veřejné před individuální dopravou se snaží destinační agentura i správa parku a okolní obce tlačit. Celý region je totiž dlouhodobě přetížen osobními automobily.