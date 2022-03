Oproti dřívějším stacionárním radarům budou moci nyní strážníci pokutovat hříšníky přímo na místě, stejně jako to dělá republiková policie. „Lidé po zvýšení bezpečnosti na silnicích dlouhodobě volají. Chceme se ale vrátit k záměru, který tu byl před lety. Tedy měřit tam, kde je to potřeba. Nikoliv tam, kde to vynáší,“ vysvětlil místostarosta Jiří Sucharda.

Naráží tak na kauzu, která před dvěma lety vedla až k personální změně ve vedení města. Tehdejšího starostu Stanislava Horáčka totiž policie obvinila z manipulace se zakázkou na pronájem radarů. Spolu s ním byl obviněn také místostarosta Josef Hambálek nebo firma Water Solar Technology (WST), která měřicí zařízení městu pronajímala. Obvinění pak byli před časem obžalovaní a případ tak míří k trestnímu soudu. Ten civilní se už varnsdorfskou radarovou kauzou zabýval a rozhodl, že město měřilo v rozporu se zákonem. Firma WST totiž dostávala nájemné formou provize za naměřené přestupky, což zákon zakazuje. Kvůli této kauze také Varnsdorf před více než dvěma lety měření rychlosti na pronajatých radarech ukončil.

Řidiči, pozor! Od pondělí bude zavřená část Nového mostu

Na základě podnětů jak od obyvatel města, tak od republikové policie nyní město vybralo přibližně patnáct míst, na kterých se budou strážníci při měření rychlosti střídat. Jejich seznam musí ale nejprve schválit dopravní inspektorát. Některá místa z tohoto seznamu vypadla, protože na nich nebylo možné bezpečně odstavit kontrolované auto. Na jiných se pak bude měřit jen v jednom směru. „Naším cílem je, aby až 90 procent takových přestupků bylo vyřešeno přímo na místě ve chvíli, kdy se jej řidiči dopustí. Budeme muset pořídit městské policii nový software a získat přístup do databáze řidičů. To by ale neměl být problém,“ doplnil Sucharda.

Podle jeho názoru je ale jediné skutečně smysluplné měření to úsekové, běžné stacionární radary měřící rychlost jen na jednom konkrétním bodu totiž donutí řidiče zpomalit jen na několik desítek metrů před radarem. „Po těch zkušenostech, které u nás byly, nám dřívější vedení dopravního inspektorátu takový radar povolit nechtělo,“ uzavřel místostarosta Varnsdorfu s tím, že ideálním místem pro takové měření byl průjezd silnice I/9 Studánkou a některé další lokality uvnitř města.