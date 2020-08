Po problémech s radary padají na nové varnsdorfské vedení další problémy mající kořeny u předchozí radnice. Nově hrozí, že město bude muset vracet minimálně část dotace, kterou získalo na opravu bytů v Žitavské ulici. Ty měly sloužit pro sociální účely. Bývalý místostarosta ale závažná pochybení, která by vedla k tak velkému krácení přiznané dotace, odmítá.

Postupně znovu zkulturnit nechvalně vyhlášené sídliště, takový byl cíl města, když se pustilo do výkupu bytů. Chtělo je postupně opravit a nabídnout jako sociální bydlení. Na rekonstrukci 17 bytů v Žitavské ulici získal Varnsdorf osmimilionovou dotaci, ze svého pak přidal další dva miliony. Nyní ale hrozí, že jeho podíl bude výrazně vyšší, dotace by naopak mohla klesnout až o několik milionů korun. „Poskytovatel dotace nám oznámil, že bylo špatně zadané výběrové řízení. Protože už projekt běží, nebudou nám dotaci nyní odebírat. Ale zohlední to při naší žádosti o proplacení dotace,“ uvedl místostarosta Varnsdorfu Jiří Sucharda.