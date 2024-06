Veškerou zeminu bylo nutné vytěžit ručně, do kostela totiž nezajede ani minibagr. Vše následně museli dělníci vyvozit z lodě kostela na kolečkách. Součástí letošních oprav je také vybudování nové elektroinstalace.

Varnsdorf získal červený kostel po vleklých tahanicích do svého majetku v roce 2015, od té doby postupně pracuje na jeho záchraně a obnově. Jen za posledních šest let do něj investoval přes 13 milionů korun, celková částka vynaložená na jeho opravu se blíží dvaceti milionům. V době převzetí městem byl kostel v havarijním stavu, některé jeho části hrozily zřícením. „Během posledních let prošla generální opravou věž kostela, kdy došlo k odstranění havarijního stavu kamenných říms, opravě klempířských prvků, střešní krytiny a obnově kamenných prvků vstupního průčelí kostela. Opraveny byly také boční věžičky,“ vyjmenovává Tomáš Secký některé z mnoha oprav.

Rukama restaurátorů prošly vstupní dveře kostela. Pracovalo se ale také uvnitř, kostel dostal nová vitrážová okna, opravené jsou ostění, klenby nebo štuky. Dále se podařilo opravit vnitřní dřevěné ochozy lodě kostela či dřevěné okenice na zvonici. V minulém roce se podařilo vybudovat potřebné zázemí pro konání akcí. V bývalé sakristii vznikla šatna a sociální zařízení. Původně se uvažovalo také o vytápění kostela, aby jej bylo možné využívat pro kulturní akce také během chladnějších měsíců. Od toho město nakonec kvůli ekonomické náročnosti vybudování i provozu ustoupilo. V kostele ale budou rozmístěné zásuvky, do kterých bude možné v případě nutnosti připojit přímotopy.

Kromě červeného kostela se Varnsdorf snaží zachránit další dominantní památku ve městě, vyhlídkovou restauraci na Hrádku. Z té před lety zbývaly jen obvodové zdi, vyhlídková věž se téměř zhroutila. Po mnoha letech práce a vynaložených desítkách milionů by se nepřehlédnutelná dominanta města měla letos během léta opět otevřít veřejnosti. V současné době dodělává stavební firma v areálu Hrádku drobné práce, hotovo by chtěla mít v průběhu prázdnin.