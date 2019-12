Když pes putuje ze špatných podmínek nezodpovědných majitelů do péče dočasného azylu, milovníci zvířat si oddychnou. Věří, že se o něj postarají srdcaři, prohlédne a ošetří jej veterinář a následně najde nový domov u milující rodiny. Že ho ale v zařízení čeká stejný, ne-li ještě horší osud, by je možná nenapadlo ani v nejdivočejším snu.

Právě tímto případem se nyní zabývá Státní veterinární správa a policie na Děčínsku. V péči Městského útulku v Děčíně skončil zubožený pes Aron a Růženka, fenka křížence jezevčíka i se svými štěňaty. Všichni se sem dostali z pochybného varnsdorfského zařízení pro opuštěná zvířata. Psy vysvobodila všímavost lidí, kteří upozornili Krajskou veterinární správu.

„Byli jsme přizváni ke kontrole zařízení v koordinaci s inspektory Krajské veterinární správy, obce s rozšířenou působností a policií. Vzhledem k fyzickému a psychickému stavu Arona jsme přesvědčili majitele k podpisu darovací smlouvy na zvíře, aby bylo z těch podmínek co nejdříve pryč. Odvezli jsme Arona a nalezenou fenu se štěňaty,“ uvedla vedoucí děčínského útulku Eveline Jahelková.

Kříženec plemene typu bull Aron živořil v nezatepleném kotci, klepal se zimou, byl hladový a apatický. Stejně jako on v podobných podmínkách přežívalo i několik dalších psů. „Fena i štěňata byla bez jakéhokoliv veterinárního ošetření. Údajný nález nebyl zveřejněn,“ doplnila Jahelková.

V děčínském útulku tak psí matku i s jejími ratolestmi čekalo odčervení i odblešení. Nyní už mají nové domovy, na novou milující rodinu stále čeká Aron a jedno ze štěňátek.

Zařízení nebylo registrované u Státní veterinární správy ani neprošlo jejím schválením. Provozovat jej měli lidé bez odborné způsobilosti. Redakce Deníku se pokusila provozovatele telefonicky kontaktovat, do uzávěrky aktuálního vydání se to ale nepodařilo.

„Neregistrovaný útulek ve Studánce poblíž Varnsdorfu byl naposledy kontrolován 4. prosince. V současné době je činnost nelegálního útulku ukončena. Psi z útulku v počtu 6 dospělých a 6 štěňat do 60 dnů stáří byli chovatelem předáni městu Varnsdorf. Obec zvířata následně umístila do okolních legálních útulků v České Lípě a Děčíně,“ přiblížil mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček.

Situace vzbuzuje nejen emoce, ale také hned několik otázek. Za živořením zvířat mohla stát podle Jahelkové neznalost, lenost a v nejhorším případě také vypočítavost. Hlavně před Vánoci totiž lidé do podobných zařízení nosí dárky nebo posílají peníze.

„Prosíme všechny, pečlivě zvažte, komu a kam svěříte zvíře do péče, komu a na co přispíváte finančně a koho podporujete, aby se pomoc dostala opravdu tam, kam patří a těm, co ji potřebují,“ upozornila Jahelková.

Vedoucí děčínského útulku zároveň doporučuje lidem, kteří by rádi přispěli, aby si do konkrétního zařízení zajeli a přesvědčili se, jak funguje. Pozor by si měli dávat také na podvodníky, kteří vybírají peníze přímo na ulici.