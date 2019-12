Nové výběrové řízení na pronájem radarů plánuje vyhlásit Varnsdorf. Chce se tak vyhnout možným sporům řešícím zákonnost takového měření rychlosti. K tomu si plánuje pořídit také několik mobilních radarů.

Radary ve Studánce u Varnsdorfu. | Foto: Deník / Alexandr Vanžura

Nové výběrové řízení nyní připravují úředníci varnsdorfského městského úřadu. Podle starosty Stanislava Horáčka by mělo být hotové do konce roku. Hlavní změna oproti současné smlouvě bude v podobě nájemného. To by nový pronajímatel měl dostávat paušálně.