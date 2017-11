Varnsdorf zvažuje stavbu nové vlastní teplárny

Varnsdorf – Současný producent tepla pro město je v šoku. Na příští rok totiž plánuje kompletní výměnu uhelných kotlů za plynové.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Vlastimil Leška

Postavit novou teplárnu, nebo se spoléhat na tu stávající soukromou? Varnsdorfští zastupitelé se přiklánějí k první možnosti. Rozhodli už o zahájení příprav na vybudování nového zdroje tepla.



Nejpozději za tři roky budou muset teplárny splňovat přísné emisní limity. Současný zdroj tepla pro město, Teplárna Varnsdorf, však v tomto směru výrazně pokulhává. O opravě stávající kotelny jedná město s majitelem teplárny už řadu let.

„Jednání nám přijdou hrozně dlouhá. Chceme být připraveni na situaci, kdy by k rekonstrukci nedocházelo,“ vysvětloval při jednání varnsdorfského zastupitelstva starosta Stanislav Horáček, proč se chce radnice pustit do příprav stavby vlastní kotelny.

Městu nyní patří pouze rozvody tepla, za to dostává od Teplárny Varnsdorf ročně kolem šesti milionů nájemného. Pro majitele současné teplárny bylo rozhodnutí zastupitelstva velmi překvapivé.

„Byl to pro nás šok. Na opravu naší teplárny máme stavební i územní povolení. Začít chceme příští rok na jaře,“ řekla ředitelka Teplárny Varnsdorf Alena Hlávková.



Teplárna plánuje nahradit současné uhelné kotle plynovými, které všechny nové limity splňují. Investice vyjde na nižší desítky milionů korun.

Přesnou částku zatím nechce Hlávková říct, ještě totiž neskončila všechna výběrová řízení. Výměna kotlů by měla být hotová v polovině příštího roku, následující topnou sezonu tak už budou zajišťovat kotle moderní.

Dalším důvodem, proč se Varnsdorf rozmýšlí nad stavbou nového centrálního zdroje, je i cena tepla. Za to nyní platí lidé ve Varnsdorfu přibližně 600 korun za jeden gigajoul. Po postavení městské kotelny by byla cena podle starosty Stanislava Horáčka nižší.



Alena Hlávková si ale myslí, že by se k nižší ceně bylo možné dostat i nyní. „Stačilo by, aby od nás město nepožadovalo nájemné za rozvody tepla. Za každý gigajoul mu platíme 50 korun nájemného,“ dodala ředitelka varnsdorfské teplárny.