Na svém dalším zasedání se ve čtvrtek 28. května sejdou zastupitelé ve Varnsdorfu.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Zdeněk Vaiz

Jedním z hlavním bodů jejich jednání bude problematika radarů ve městě. Ty by se do Varnsdorfu opět měly vrátit, ale za úplně odlišných podmínek, než za jaké bylo město kritizováno a za které je bývalý starosta a místostarosta stíhaný. Kromě samotného města by radary měly být také na Studánce.