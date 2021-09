O 120 korun více zaplatí od příštího roku každý obyvatel Varnsdorfu za svoz odpadu. Zvýšení poplatku schválili varnsdorfští zastupitelé na svém jednání ve čtvrtek 23. září večer.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Fuchs Miroslav

Doposud chce Varnsdorf za svoz odpadu od svých občanů 600 korun, nově to bude 720 korun za osobu a rok. Zvýšení město zdůvodňuje neustále rostoucími náklady. Stát totiž postupně zvyšuje skládkovné, rostou také mzdy a ceny energií. To vše musí obce a města promítnout do poplatků, pokud nechtějí, aby jejich podíl na nákladech na svoz rostl.