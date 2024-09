Areál Hrádku se otevře ve 13 hodin, slavnostní znovuotevření vyhlídky je naplánované na 14. hodinu. O hudební program se od 14.15 postará děčínská dixielandová kapela Old Boys, od 16.00 se chystá pěvecké vystoupení Kristýny Porcalové, a nakonec zahraje od 16.30 pražská skupina DoDoBand, která potěší fanoušky rock'n'rollu a country. Akci bude moderovat Petr Kumpfe a návštěvníci se mohou těšit i na bohaté občerstvení. Na Hrádku turisté během akce seženou také výroční turistické vizitky a známky. Za vstupenku na vyhlídku lidé zaplatí 30 korun, vstup na akci je zdarma. Předpokládaný konec akce je v 18 hodin.

Vyhlídka Hrádek leží na pomezí Varnsdorfu a německého Seifhennersdorfu. Od svého otevření v roce 1904 byla centrem společenských událostí ve městě, konaly se zde kulturní akce či svatební obřady. Oblíbený turistický cíl s výhledem do širokého okolí přilákal ročně tisíce návštěvníků. Toto období ale přerušila poválečná léta a později i privatizace. Se záchranou dominanty začal Varnsdorf s příchodem milénia, kdy ji získal do svého vlastnictví. Do Hrádku během posledních čtyř let město investovalo kolem 40 milionů korun. Vyhlídková věž měří téměř třicet metrů a nabízí výhled na město, Lužické hory, Sasko, Žitavsko a vrcholy Jedlová, Luž a Hvozd. Na vrch se lze vydat po zeleně značené turistické trase.

