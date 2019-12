Ubytovna neslouží svému účelu více než čtvrt století. To se podepsalo na jejím velmi špatném stavu. Nedaleko centra města tak stojí dům, který se postupně rozpadá. Pamatovat si ho mohou fanoušci českého filmu, natáčel se zde snímek Čekání na Patrika.

„Bývalá ubytovna Velvety je dnes nevyužitá, jsou to v podstatě holé zdi. Nic jiného se s tím dělat nedá,“ vysvětlil starosta Varnsdorfu Stanislav Horáček, proč se město pustí do demolice. Cihlový dům získala radnice před časem z exekuce původního majitele. Ten zde plánoval byty, plány mu ale nevyšly.

Zastupitelé na svém posledním jednání schválili podání žádosti o dotaci od ministerstva pro místní rozvoj. To přispívá městům, na jejichž území jsou vyloučené lokality, na zboření budov sloužících k ubytování. Kultivace místa v sousedství oblíbeného kina by měla vyjít na více než 15,5 milionu korun, dotace by mohla pokrýt 50 procent. Cena by ale mohla výrazně klesnout po výběrovém řízení, stejně jako se to stalo u demolice bývalé ubytovny v Lounské ulici. Tendr tam tehdy srazil náklady oproti těm předpokládaným na méně než jednu třetinu.

Na vysoké odhadované ceně se podílí především objem domu, náklady na jeho bourání se totiž počítají podle kubatury. Bývalá ubytovna u Panoramy patří k těm větším. Do výsledné ceny se promítne také nutnost odvážet suť na vzdálené skládky. Na tu nejbližší je to přibližně padesát kilometrů. Pokud se podaří peníze od ministerstva získat a dům skutečně půjde k zemi, měl by na jeho místě vzniknout park.

Zbaví se i dalších ruin

Podobných zbořenišť je ve Varnsdorfu více, drtivá většina z nich je ale ve vlastnictví soukromých subjektů. To se týká například bývalé slévárny nebo vyhořelého domu na příjezdu od Dolního Podluží. Město ale před časem jednu z ruin koupilo, demolice tak zbořením ubytovny u Panoramy neskončí.

„Momentálně máme vypracovanou projektovou dokumentaci na demolici dvou budov. Tou druhou je budova na Západní ulici, ta se ale do tohoto dotačního programu nehodí,“ řekl vedoucí odboru správy majetku a investic Jaroslav Beránek. Druhá budova je totiž bývalým továrním objektem, na které se nyní vypsaná dotace nevztahuje. Je ale pravděpodobné, že ministerstvo v budoucnu podpoří i demolici brownfieldů a jejich následné využití pro další podnikatelské účely.

Varnsdorf tak pokračuje v odstraňování ruin ve městě. Loni na začátku listopadu nechal zbourat bývalou ubytovnu v Lounské ulici. Demolice vyšla na přibližně dva miliony korun, z toho 85 procent pokryla dotace ministerstva pro místní rozvoj. Ubytovna byla už od roku 2014 prázdná, její obyvatele město přestěhovalo do jiného podobného zařízení v ulici TGM. I poté muselo město do ubytovny investovat peníze, několikrát se do ní totiž někdo vloupal a bylo ji potřeba zabezpečit. Letos na podzim pak na místě ubytovny vznikl drobný park. Do budoucna se uvažuje o umístění městského mobiliáře v podobě laviček a odpadkových košů, případně vybudování několika herních prvků.