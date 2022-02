Stavební práce začaly v září 2020, kompletně hotovo by mělo být do konce letošního roku. Záležet bude také na dostupnosti potřebných stavebních materiálů nebo epidemické situaci. „Jako první se stavební stroje zakously do bývalého výměníku tepla. Probíhala také složitá jednání s energetiky, kdy se nakonec podařilo vyjednat přesun stávající trafostanice, která navazovala na výměník,“ popisuje začátek stavby školky mluvčí varnsdorfské radnice Tomáš Secký.

Pivovar Kocour provoněly jitrnice a pivo, masopust nalákal davy lidí

Právě přeložka horkovodů a výměníku stavbu notně opozdila. Původně měla být hotová už na podzim 2020, další termín byl únor a březen loňského roku. Kvůli klimatickým podmínkám ale nebylo možné horkovod vypustit a připravit tak značnou část města o teplo a teplou vodu, na přeložku proto došlo až v červnu.

„V červenci téhož roku začala samotná výstavba základovou deskou, obvodovými zdmi a na podzim vylitím železobetonového stropu. Zajímavostí je, že na stropní konstrukci bylo použito 283 metrů krychlových betonu,“ dodává Secký. Jen na samotný strop "padlo" více než 600 tun betonu, který musel být vylit jednolitě, nebylo možné udělat část stropu a třeba po týdnu pokračovat.

Varnsdorf finišuje s opravou Hrádku, letos by chtěl přivítat první hosty

Nyní se na školce po zimní pauze opět pracuje, na řadu přijdou konstrukční prvky, střecha nebo okna. Následně se dělníci pustí do prací na inženýrských sítích.

Některá města se potýkají s tím, že stavební firmy požadují kvůli raketovému zdražení stavebních materiálů vyšší cenu. Za tu vysoutěženou totiž nejsou schopné dílo dokončit. V extrémních případech i stavbu opouští. To by se ve Varnsdorfu stát nemělo.

Před 80 lety vyhořela varnsdorfská radnice. Pomáhali hasiči z širokého okolí

„S firmou jednáme, situace naštěstí není až tak dramatická. I když ve stavební firmě probíhají vlastnické změny,“ vysvětluje místostarosta Jiří Sucharda s tím, že přinejmenším na začátku stavby využil vítěz výběrového řízení na novou školku své zásoby z dřívějška.

Nová školka není letos ve Varnsdorfu jedinou velkou investicí do školství. Město plánuje za osm milionů korun opravit také střechu na základní škole na Východní ulici. Současná střecha je ve špatném stavu a na několika místech do budovy zatéká.