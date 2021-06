Jednou z možností je stavba spaloven. Jedno takové zařízení by rádi postavili i ve Varnsdorfu. Ve městě ale proti záměru už vznikly petice.

Varnsdorfská spalovna by měla ročně zlikvidovat 15 až 20 tisíc tun odpadu, postarat by se tak měla o produkci celého Šluknovského výběžku. Doposud jsou nejbližší zařízení na termickou likvidaci v Liberci nebo v Praze. Pokud by je město muselo vozit takto daleko, výrazně by se to promítlo do nákladů na zpracování odpadu. Radnice chce na projektu spalovny spolupracovat s místní teplárnou, energie pocházející ze spalování by pak měla být využitá pro vytápění domů napojených na centrální zdroj tepla.

„Zatím nepadlo žádné definitivní rozhodnutí, prozatím se jedná o záměr a zjišťování možností,“ řekl mluvčí varnsdorfské radnice Tomáš Secký. Podle ředitelky Teplárny Varnsdorf Aleny Hlávkové firma o spolupráci s městem stojí. „Máme velké zkušenosti v energetice. I v této oblasti nabízíme spolupráci. Naším zájmem je, aby spalovna byla ve prospěch občanů Varnsdorfu,“ uvedla Hlávková ve čtvrtek na zastupitelstvu.

Záměr města se ale setkává s odporem místních. Podle odpůrců je v něm totiž mnoho neznámých. Nevědí například, kudy budou nákladní auta navážet odpadky a kolik těžkých náklaďáků bude městem kvůli spalovně projíždět. „Byl vytvořen podnikatelský plán? Existuje rozpočet celého řešení? Kdo bude investorem a majitelem a komu připadne finanční profit?“ ptal se na jednání zastupitelstva Miloň Sysel. Dalším problémem je podle jeho názoru i přibližně 30 procent nespalitelných zbytků, které budou kontaminované nejrůznějšími látkami. Na své otázky Sysel odpovědi ve čtvrtek na jednání nedostal.

Proti spalovně vznikly také už dvě petice. „Namlouvat si, že větry ty spaliny z komína spalovny kouzlem někam odfouknou, je nepodložená iluze. Jediná jistota je ta, že co nezůstane doma, pošleme někam k sousedům do Šluknovského výběžku. Nebo do nedalekých saských měst za hranicemi. Vzdušné lázně na Oybinu nebo v Jonsdorfu při větru ze severozápadního směru budou první na ráně,“ píše se v jedné z petic. Kriticky se k záměru výstavby vyjádřila ve čtvrtek i řada zastupitelů.

K chystané spalovně se bude moci vyjádřit i veřejnost. Radnice totiž chystá na září veřejné projednání celého záměru, kde by chtěla přestavit větší detaily. Ve čtvrtek projednávalo městské zastupitelstvo memorandum o spolupráci mezi Varnsdorfem a teplárnou při založení společného podniku a následného provozování spalovny. Pro jeho přijetí bylo potřeba alespoň jedenácti hlasů, ruku pro ale zvedlo jen sedm zastupitelů. Samotná výstavba zařízení by měla zabrat až deset let.