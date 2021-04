Práce na novém zázemí pro nejmenší děti, které vznikne v Západní ulici naproti škole v Edisonově ulici, začaly už loni, kdy bagry poslaly k zemi bývalý výměník tepla. Varnsdorf musel také vyjednat s energetiky přesun transformační stanice stojící na pozemku budoucí školky. „Stavební práce se ale na podzim a přes zimu zastavily. Je totiž potřeba udělat přeložku páteřní horkovodní sítě, což vzhledem ke klimatickým podmínkám nebylo možné,“ vysvětlil starosta Varnsdorfu Roland Solloch.

Přeložku nebylo možné dělat v zimě, při jejím přepojování je totiž nutné vypustit ji a znovu napustit, což by zabralo přibližně osm dní. Po tak dlouhou dobu nemohou být odběratelé, mezi kterými je například poliklinika nebo řada panelových domů, bez tepla a teplé vody. Znovu by se měly práce rozběhnout letos, hotovo by pak mělo být do června příštího roku. První děti by tak školka mohla přivítat ve školním roce 2022-2023.

Město uspělo s žádostí o dotaci ministerstva pro místní rozvoj v celkové výši téměř 60 milionů korun. Dalších necelých 20 milionů zaplatí ze svého rozpočtu.

O nové školce se ve Varnsdorfu mluví už několik let, záměr ale nabral zpoždění. „Vlivem složité administrace, kdy výběrové řízení a s tím spojené okolnosti podléhají schválení Integrovaného regionálního operačního programu, se s výstavou mateřské školy začalo až v září 2020,“ vysvětlil mluvčí radnice Tomáš Secký.

Kromě toho Varnsdorf připravuje také přístavbu základní školy ve Východní ulici, kde loni nechal zpracovat architektonickou studii. O tom, zda město nakonec přikročí i k této investici, se rozhodne na základě demografického vývoje.

V červnu by také měla skončit oprava střechy a fasády školy v Karlově ulici, která město vyjde na 14,5 milionu korun. Kromě toho se Varnsdorf pustil i do řady drobnějších oprav, které by jinak dělal během letních prázdnin, kdy jsou školy prázdné. „Uzavření škol a školek kvůli covidu jsme využili k drobnějším opravám interiérů, jako jsou výmalby či výměny podlahových krytin,“ doplnil Secký.

Buduje i Krásná Lípa

Do velké školní investice se pustili také v Krásné Lípě, kde přistavují základní školu. „Dole budou šatny a vstupní hala, nad nimi pak učebna přes dvě patra. Ta bude moci posloužit i jako aula nebo setkávací prostor,“ popsal hlavní část rekonstrukce starosta Krásné Lípy Jan Kolář. Kvůli vestavbě bude nutné vybourat současný vchod, aby bylo možné pro přístavbu postavit základy s dostatečnou nosností.

Také Lípa se do oprav pustí za přispění dotace, která uhradí více než 30 milionů korun, celkové náklady by se měly pohybovat okolo 35 milionů. Jednou z podmínek dotace je vybudování výtahu pro děti se zhoršenou pohyblivostí. Ten doposud školní budově chybí. Zároveň opraví sociálky, kde dnes chybí například teplá voda.