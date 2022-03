Sběrný dvůr bude mít otevřeno v pondělí od 8 do 14 hodin, ve středu a v pátek od 14 do 18 hodin, v sobotu od 8 do 14 hodin. V úterý, ve čtvrtek a v neděli bude zavřeno. Výstavba sběrného dvora vyšla na 43 miliony korun. Městu se však na jeho výstavbu podařilo získat dotaci z Operačního programu Životního prostředí, která pokryje 85 % uznatelných nákladů.