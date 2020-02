Téměř k půl miliardě korun by se měl letos vyšplhat rozpočet Varnsdorfu, který ve čtvrtek večer schválili tamní zastupitelé. Přijatý dokument počítá se schodkem 118 milionů korun. Příjmy by měly dosáhnout 330 milionů, výdaje pak 448 milionů.

Přestože schodek dosahuje více než třetiny plánovaných příjmů, Varnsdorf si na jeho pokrytí nebude muset půjčit. „Jsme v docela dobré finanční kondici, takže schodek pokryjeme částečně z úspor a částečně převedeme peníze z akcí, které byly naplánované na loňský rok a nepodařilo se je uskutečnit,“ vysvětlil varnsdorfský starosta Roland Solloch financování ztráty letošního městského rozpočtu. Podle jeho názoru je rozpočet hodně ambiciozní a je zaměřený především na investice do městského majetku.

Například do plošných oprav silnic chce Varnsdorf letos dát 12 milionů, dalších šest milionů by mělo putovat na rekonstrukce chodníků. Kompletní obnovu čeká například 400 metrů dlouhý chodník včetně nového přechodu pro chodce v Plzeňské ulici. Varnsdorf se pustí také do výstavby parkoviště ve Východní ulici. Šikmá stání pak vzniknou v Lesní ulici podél jedné strany travnatého hřiště. Dále se například počítá s rekonstrukcí parkoviště u městského divadla. Jen tyto tři investice vyjdou na šest milionů korun.

Největší jednorázovou investicí je prováděcí dokumentace a první etapa opravy mateřské školy v Západní ulici. Ta vyjde na 25 milionů korun. Dalších patnáct milionů plánuje dát Varnsdorf do opravy fasády základní školy v Karlově ulici. „To je investice, která čeká už dva nebo tři roky. Původně jsme ji chtěli opravit už loni, ale do výběrového řízení se nám nikdo nepřihlásil,“ zmínil starosta.

Vzhledem k tomu, že v roce 2020 Varnsdorf plánuje velké množství investic a podobně jsou na tom i okolní města, je možné, že ani letos se kvůli vytíženosti firem nepodaří dokončit všechny plánované opravy. „Bojíme se toho. Každé město takovou obavu má. Budeme ale doufat, že firmy budou mít dostatečnou kapacitu a zájem,“ nezastírá obavy Solloch.

Poměrně velké peníze chce dát největší město Šluknovska také do památek. Jen do Hrádku by letos mělo jít deset milionů korun, za které opraví první poschodí. V něm by v budoucnu měla být restaurace. Významnou částku v rozpočtu, pětadvacet milionů korun, tvoří realizace sběrného dvora na separovaný odpad, jenž by měl navazovat na areál technických služeb. Stávající prostory technických služeb a sběrného dvora jsou totiž malé a nevyhovující.

Přestože městský rozpočet pro letošní rok poměrně hladce prošel, stejně jako v minulých letech měli někteří zastupitelé výhrady k dotaci, kterou radnice posílá do fotbalového klubu působícího ve druhé lize. Letos by z městských peněz měl získat tři a půl milionu korun. „Vadí mi ta částka, kterou se nepodařilo snížit ani o pětikorunu. Z tohoto důvodu nepodpořím rozpočet pro rok 2020. Až budou jasně nastavená pravidla, až budeme vědět, kam ty peníze skutečně jdou, budiž,“ řekla zastupitelka Lenka Lanková. Podle zastupitele Jana Rýdla, který je místopředsedou fotbalového spolku, klub umí vyúčtovat každou korunu. Podle jeho slov jsou peníze od města určené na mládež.