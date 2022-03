„Jakmile se dořeší administrační náležitosti, začne samotná rekonstrukce. Město zároveň uspělo s žádostí o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstva pro místní rozvoj, která pokryje 60 % uznatelných nákladů,“ říká mluvčí varnsdorfské radnice Tomáš Secký. Oprava domu by měla začít během jara, hotovo by podle plánů mělo být nejpozději do konce příštího roku.

FOTO: Ve Varnsdorfu začala demolice bývalé ubytovny u Panoramy

Rozlehlá budova by měla dostat po rekonstrukci poněkud jinou náplň, než jakou měla v dobách masových demonstrací ve městě. „Horní dvě patra budou přestavěna na 16 malometrážních bytů s vlastním sociálním zařízením, přičemž dojde ke změně dispozice objektu. Dvě spodní podlaží budou sloužit jako kancelářské prostory sociálních služeb, vznikne v nich také osm míst pro osoby v tíživé životní situaci,“ přiblížil budoucí využití čtyřpatrového domu místostarosta Varnsdorfu Jiří Sucharda. Kromě nízkoprahového centra tak v ulici T. G. Masaryka bude i noclehárna.

Původní cena byla podle projektové dokumentace 66 milionů korun bez daně. Do výběrového řízení se přihlásilo devět firem, konečná cena ale spadla více než obvykle.

Vítězná firma nabídla o třetinu nižší cenu, než s jakou počítal projektant, město by za rekonstrukci mělo zaplatit 44 milionů. Zakázkou se ale kvůli nízké ceně bude zabývat příští týden ještě zastupitelstvo města.

Na Podhájí v Rumburku přivezli 70 postelí, poslouží uprchlíkům z Ukrajiny

Kromě běžných sociálních účelů bude budova zařazena také do krizového řízení. To znamená, že bude sloužit jako nouzové přístřeší při povodních, vichřicích nebo ekologických katastrofách.

Pro Varnsdorf to není první úprava ubytovny. Jiné dvě se ale opravy nedočkaly, město je totiž nechalo zbořit. Již před několika lety město nechalo s pomocí státní dotace zbourat ubytovnu v Lounské ulici. Na jejím místě později vyrostl park. Stejný osud potkal i ubytovací zařízení u kina Panorama, které více než čtvrt století chátralo. Před samotnou demolicí jej ale muselo město vykoupit od soukromého vlastníka.