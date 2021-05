Park navazuje na okolní areály mateřské, základní a střední školy a zároveň je v blízkosti přilehlých bytových domů v ulici Bjarnata Krawce. Celý prostor bude kompozičně ztvárněn jako mapa Šluknovska a bude mít edukativní charakter. „Osvědčené přístupové cesty, jak jsou nyní, zachováme a obnovíme v mlatovém povrchu. Centrální prostranství parku budou tvořit velkoformátové betonové dlaždice poskládané do tvaru Šluknovského výběžku,“ vysvětlil mluvčí varnsdorfské radnice Tomáš Secký.

Varnsdorf chystá proměnu parku StřeleckáZdroj: Město VarnsdorfHorní část ohraničená keři bude značit státní hranici, rozvolněná dlažba při spodním okraji naznačuje návaznost na české vnitrozemí. V ploše dlažby bude zobrazeno rozmístění všech 18 měst a obcí Šluknovského výběžku. Chybět nebudou ani vodní prvky, z dlažby budou vyvedené trysky symbolizující rozvodí Labe a Odry. Do Baltského moře odtékají vody z Varnsdorfu, Rumburka, jižní části Krásné Lípy nebo Jiřetína pod Jedlovou. Z většiny Šluknovska ale vody odtékají do Labe a následně do Severního moře.

„Bude to něco nového, co ve městě ještě nemáme. Zároveň zpříjemní letní dny nejen dětem, ale i dospělým. Park navíc bude v edukativním duchu. Nebude chybět ani infotabule o Šluknovském výběžku, přilehlé školy tak budou moci park využít k venkovní výuce nebo trávení volného času,“ řekl starosta Varnsdorfu Roland Solloch.

Při rekonstrukci parku se chce město věnovat také zeleni. Ta, která je v dobrém zdravotním stavu, na místě zůstane. Dožilé nebo nevhodné keře či stromy bude nutné pokácet a nahradit je novou zelení. Park také dostane nové veřejné osvětlení a mobiliář, jako jsou odpadkové koše nebo lavičky.

„Myslíme na investice do budoucna, proto jsme nechali zpracovat projektovou dokumentaci, aby se realizace projektu mohla zařadit do městského rozpočtu na příští rok. Po jeho schválení by se tak mohlo ihned začít s výběrovým řízením a samotnou realizací parku,“ dodal Solloch.

V poslední době se do velké rekonstrukce městských parků pouští i jiná města. Velkou proměnou prošel například park v České Kamenici u poutní kaple. Kromě nových cest nebo dřevin je zde nové osvětlení nebo propojení do centra města. Nově nese jméno Franze Preidla, slavného českokamenického rodáka a významného průmyslníka 19. století.