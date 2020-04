Dlouhé roky platila Kovářská za nejhorší místo ve Varnsdorfu. Po výkupu několika desítek bytů se vedení města snaží tuto pověst zvrátit. Opravené byty by měly sloužit jako startovací.

Ještě před několika lety na Kovářské bydlelo okolo 800 lidí, z velké části žijících jen ze sociálních dávek. Místo bylo vyhlášené rušením nočního klidu i nepořádkem. Znají jej i hygienici, kteří zde často řešili výskyt štěnic. „Chceme postupně změnit pověst této lokality. Proto vykupujeme byty a postupně je opravujeme,“ vysvětlil starosta Varnsdorfu Roland Solloch. V minulosti si na obyvatele panelových domů opakovaně stěžovali starousedlíci z blízkých rodinných domků.

Na rekonstrukci získal Varnsdorf podle starosty dotaci přibližně 19 milionů, za kterou opraví více než dvacítku bytů. Ty by následně měly sloužit jako startovací, případně sociální byty. Například pro matky samoživitelky. „Chceme mít kontrolu nad tím, kdo v této lokalitě bydlí,“ doplnil Solloch. S opravami by mělo být město hotové během léta, noví nájemníci by se sem podle starosty mohli nastěhovat do konce tohoto roku.

S výkupy bytů na Kovářské začal Varnsdorf před několika lety. Nejprve je kupoval od jejich majitelů, kteří v této části města mnohdy žili desítky let. Další pak největší město Šluknovského výběžku získalo od jednoho z významných vlastníků bytů.

„V současné době vlastníme na Kovářské více než čtyřicet bytů,“ uvedl mluvčí varnsdorfské radnice Tomáš Secký s tím že většinou se jedná o garsonku, několik bytů pak je dvou a třípokojových. Dohromady je na sídlišti přibližně 200 bytů.

Varnsdorf by rád v nákupech pokračoval. Ve stejné lokalitě jsou nyní k mání dva malé paneláky, které před časem koupil od původního majitele jeden pražský realitní podnikatel. Město totiž před časem na Kovářské vyhlásilo bezdoplatkovou zónu a majitelé dnes u nově příchozích nájemníků nemohou požadovat tak vysoké nájemné jako v minulosti. Domy jsou navíc často ve špatném stavu a potřebují velké investice.

„Pokud nám to finanční možnosti dovolí a my se na ceně domluvíme, měli bychom o ně zájem. Když bude vůle zastupitelů, tak bychom to do prázdnin mohli zvládnout,“ řekl Solloch s tím, že radnice nyní čeká na přijatelnou cenovou nabídku od současného majitele. Jeho představa o ceně je totiž zatím výrazně odlišná od té, kterou má město. A od té, za kterou byty doposud vykupovalo. Za garsonku dávalo 30 tisíc, byt 1+1 pak byl o deset tisíc korun dražší.

O Kovářskou se v minulosti opakovaně zajímali hygienici. V domech byly totiž štěnice. Kvůli jejich likvidaci bylo opakovaně nutné na jeden den všechny byty zcela vyklidit a nechat je vyčistit dezinsekční firmou. Pro lidi, kteří se neměli po tuto dobu kam uchýlit, byl před domy připraven stan. Poprvé se štěnice na Kovářské objevily před osmi lety.