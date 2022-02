Katastrofa i zázrak. V Srbské Kamenici si připomněli 50 let od pádu letadla

O rozsahu požáru svědčí i to, že se jej ani do půlnoci nepodařilo dostat pod kontrolu. „Zdevastovanému živlu padl zcela za oběť krov, první patro je zcela vyhořelé, přízemí částečně značně utrpělo,“ napsal tehdy Oberlausitzer Tageszeitung vycházející v sousedním Neugersdorfu. Popelem lehla i bohatě zdobená zasedací místnost, která do své původní krásy již nikdy nebyla obnovena.