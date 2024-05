Lidé ve Varnsdorfu už nemusejí ztrácet čas u přepážky, poplatky za odpad nebo psy mohou mít pod kontrolou stále díky nové službě. Město spustilo portál občana, lidé tak získají přehled o poplatcích i termínech splatnosti a mohou je navíc zaplatit kartou z pohodlí domova.

Platební karta, počítač, platby na internetu. Ilustrační foto | Foto: Pixabay

„Cílem je usnadnění komunikace občanů s úřadem. Proto jsme spustili portál, který umožní platbu poplatků za odpad či psa z pohodlí domova, a to přímým propojením plateb do úřední agendy. Po registraci do portálu lidé získají aktuální přehled o svých závazcích a to, že nemusí chodit na úřad, je pro ně příjemná výhoda,“ přiblížil varnsdorfský starosta Jan Šimek.

Portál občana města Varnsdorf je k dispozici na webových stránkách portal.varnsdorf.cz a dělí se na veřejnou a neveřejnou část. Veřejná část nabízí informace k životním situacím, jako jsou osobní doklady, životní prostředí, školství a další. Přístup do neveřejné části vyžaduje přihlášení skrze certifikovanou elektronickou identitu, jako je bankovní identita, Mobilní klíč, NIA ID a podobně. V této části portálu získá uživatel přehled o místních poplatcích, jejich splatnosti a možnostech okamžité platby. „Služba se i nadále vyvíjí, aby do budoucna nabídla i další rozšířené možnosti komunikace s úřadem,“ sdělil mluvčí varnsdorfské radnice Tomáš Secký.

Portál občana už funguje také například v Děčíně nebo Rumburku.

