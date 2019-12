Vedení Varnsdorfu nejprve zadalo tendr jako zakázku malého rozsahu s tím, že odměna pro provozovatele nepřesáhne jeden milion korun. Už první faktura od společnosti Water Solar Technology (WST), která radary provozuje, ale byla zhruba na 20 milionů korun. Město tak smlouvu okamžitě ukončilo. Ale ani uzavření druhé smlouvy nebylo podle názoru Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) v pořádku.

„Město Varnsdorf porušilo pravidlo pro zadávání veřejných zakázek, když předmětnou nadlimitní veřejnou zakázku zadalo v důsledku nesprávně stanovené předpokládané hodnoty mimo zadávací řízení a nezadalo ji v nadlimitním režimu,“ vysvětlil v odůvodnění rozhodnutí antimonopolní úřad.

Ten se oběma zmíněnými smlouvami na pronájem radarů od společnosti WST zabýval už podruhé. Poprvé město podalo rozklad a předseda ÚOHS Petr Rafaj vrátil řízení do první instance s tím, že se obě řízení mají sloučit do jednoho. Což také úředníci udělali a udělili pokutu 650 tisíc korun. Tedy ve stejné výši, jakou vyměřili Varnsdorfu v původních dvou rozhodnutích.

Varnsdorfští radní se rozhodli proti tomuto výroku nepodávat rozklad. Podle místostarosty Josefa Hambálka se tak stalo na doporučení městských právníků a advokátní kanceláře, která město ve sporech o radary zastupuje. „Doporučili nám využít jiných opravných prostředků, než je rozklad. Třeba se obrátit přímo na soud,“ uvedl místostarosta Hambálek.

Soud je až poslední možnost

Obejít předsedu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ale zřejmě není možné. „Podle soudního správního řádu je potřeba vyčerpat všechny opravné prostředky, pokud se tak nestane, je případná žaloba nepřípustná,“ uvedl děčínský advokát Narcis Tomášek, který zastupuje jako právník například Děčín nebo Rumburk.

O motivech rozhodnutí rady má jasno zastupitel Jan Šimek, který patří k nejhlasitějším kritikům pronájmu radarů. „Podle mne je to jednoznačné přiznání viny. Pokud si jsem jist svou nevinou, hájím se do posledního dechu, což rada v tomto případu neudělala,“ nechal se slyšet Šimek.

Pokuta může dosáhnout skoro milionu

Antimonopolní úřad čeká ještě jednání o třetí pokutě za pronájem radarů, také tu Petr Rafaj vrátil do první instance. Podle jejího původního rozhodnutí měla radnice uhradit pokutu 300 tisíc korun. Pokud by ji skutečně musel Varnsdorf zaplatit, dosáhne celková sankce za špatně zadané zakázky na pronájem měřicích zařízení téměř milionu korun.

Kromě úřadu dohlížejícího na řádný průběh veřejných zakázek se o pronájmy radarů zajímá také policie. Ta po ročním vyšetřování obvinila čtyři lidi a jednu firmu, kterou by měla být právě společnost WST. Starostu Stanislava Horáčka poslal soudce do vazby, místostarostu Josefa Hambálka a ředitele společnosti WST Miloše Schuberta policie stíhá na svobodě. Čtvrtou obviněnou by pak měla být partnerka Stanislava Horáčka. O jeho odvolání z funkce starosty bude 9. ledna jednat zastupitelstvo.