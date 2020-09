/FOTO/ Nejvyšší investice letos zamířila do Karlovy ulice, kam město dalo 15 milionů.

Varnsdorf poslal do oprav školy 23 milionů korun. | Foto: Tomáš Secký

Desítky milionů korun putují na Děčínsku každoročně do oprav škol. K rekonstrukcím se města a obce snaží využít především letních prázdnin, kdy stavební práce nezasáhnou do výuky. Stejně tak tomu bylo i ve Varnsdorfu, který během léta do škol investoval 23 miliony korun.