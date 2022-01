S přibývajícími počty lidí pozitivně testovaných na koronavirus otevřeli ve Varnsdorfu nové odběrové místo, kde si je možné nechat udělat antigenní i PCR test.

Testování, ilustrační snímek. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Ve spolupráci s městem jej otevřela soukromá společnost v bývalé obchodní galerii na Národní ulici. Otevřeno je od pondělí do pátku od 7 do 17 hodin, během víkendu dělají odběry od 8 do 12 hodin. Odběrové místo přijímá jak samoplátce, tak pacienty se žádankou od praktického lékaře nebo od hygieny. Před odběrem je nutné se registrovat prostřednictvím webových stránek.