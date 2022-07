Benešovské nádraží se dočká opravy, přestěhují se tam úředníci i policisté

Podle Václava Nechvíleho z varnsdorfského stavebního úřadu se podobný problém, tedy degradace pozemků ze stavebních, týká dvou ucelených parcel ve městě. Některé další pozemky byly změněny ze stavebních na zemědělskou půdu částečně. „Došlo k redukci návrhových ploch o 8,5 procenta. Hlavním argumentem – kromě ochrany zemědělského půdního fondu – byl demografický vývoj. Za 30 let klesl počet obyvatel ve Varnsdorfu o 1 900 lidí. Je zřejmé, že úbytek obyvatel je velmi razantní,“ vysvětloval Nechvíle zastupitelům. Podle veřejně dostupných dat ale počet obyvatel za stejné období klesl jen o 650.

Jako problematický vidí návrh územního plánu také Václav Žák. Z jeho oploceného pozemku totiž dělá veřejnou komunikaci, která by měla být volně přístupná a propojit dvě ulice. „Historicky za našim plotem vedla pěšinka. Máme to šedesát let oplocené, nikdy tam žádná veřejná komunikace nebyla. Teprve když jsme před lety chtěli dělat naši vlastní komunikaci, zjistili jsme, že je ta pěšina namalovaná u nás. Jak se to tam dostalo, nikdo neví,“ vysvětloval Žák zastupitelům. Chyba se stala pravděpodobně již při přípravě současného územního plánu.

Ani přes podanou námitku ji úředníci ale neopravili a do návrhu nového strategického dokumentu ji znovu zanesli. To je pro Václava Žáka nepřijatelné a stejně jako Karel Bulejko by v případě schválení nového územního plánu podal podnět k jeho zrušení a je připraven se bránit i u soudu. Nehodlá se totiž smířit s tím, že město chce udělat z jeho soukromého pozemku pozemek veřejný. Podle jeho názoru by propojku mohlo město realizovat na svém vlastním pozemku.

Po přibližně hodině a půl dlouhé diskusi se zastupitelé dostali k hlasování o přijetí dokumentu. Nakonec jej podpořilo devět zastupitelů, což na přijetí nestačilo. K jeho schválení bylo totiž potřeba jedenácti hlasů. Zastupitelstvo se tak k němu pravděpodobně vrátí na svém jednání po prázdninách.